Ilary e Totti, è guerra per il mantenimento dei figli: cifre folli

I due ex coniugi si sono scontrati in tribunale e non avrebbero per il momento intenzione di accordarsi nel merito della questione

Stando alle ultime indiscrezioni apparse sul Corriere della Sera sembra che nelle ultime ore abbiano iniziato a definirsi con maggior precisione i dettagli dell’accordo fra Ilary Blasi e Francesco Totti post divorzio. In un articolo pubblicato oggi sul noto quotidiano si fa riferimento in modo particolare al fatto che entrambi avrebbero chiesto l‘affidamento congiunto dei loro tre figli Chanel, Cristian e Isobel.

Questo è quanto trapelato grazie alle fonti riservate vicine alla coppia con cui è entrato in contatto il Corriere e che hanno fatto riferimento anche a informazioni di carattere prettamente economico. Si dice infatti che Ilary abbia chiesto “una barca di soldi” all’ormai ex marito, che sarebbe comunque disposto a quanto sembra a sganciare una cifra importante per il mantenimento della sua prole. Si parla in effetti di 12 o al massimo 15.000 euro al mese che Totti si è detto disponibile a sborsare, una quantità di soldi che, pare, Ilary considera irrisoria.

In base alla ricostruzione del Corriere, la conduttrice de L’Isola dei Famosi avrebbe chiesto all’ex almeno 20.000 euro mensili, il che avrebbe bloccato la trattativa e portato i due ad un vero e proprio muro contro muro in tribunale. La cifra richiesta dalla ex letterina è infatti considerata decisamente troppo esosa da “Er Pupone”, che non sembra essere intenzionato a sganciare un euro in più rispetto a quanto proposto in un primo momento.

Ilary Blasi non ha chiesto gli alimenti: c’è un motivo specifico

Sul giornale è inoltre apparsa un’altra indiscrezione che fa riferimento al fatto che Ilary Blasi non avrebbe chiesto gli alimenti all’ex. Il motivo non sarebbe da ritrovarsi in un gesto generoso, quanto piuttosto in una scelta realista: ad oggi, infatti, chi fra i due guadagna di più è proprio Ilary, che grazie al suo attuale contratto con Mediaset si sarebbe portata a casa 1 milione di euro tondo tondo. Sarebbe inoltre di gran lunga superiore anche il suo imponente patrimonio immobiliare, accumulato nel corso degli anni, senza contare i suoi risparmi sul conto corrente.

Ecco perché Ilary ha scelto di andarci giù pesante con la richiesta riguardo al mantenimento dei figli: sembra, tra l’altro, che la conduttrice voglia accollare a Totti anche tutte le loro spese extra, mentre Totti avrebbe accettato di pagarle solo al 50%. Per il resto non c’è alcuna disputa sull’enorme villa all’Eur dove entrambi hanno vissuto per anni: Totti l’avrebbe già lasciata a completa disposizione di Ilary.