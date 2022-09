Totti e Ilary: svelati quanti soldi spendevano ogni mese per la casa

Nuove rivelazioni di Alex Nuccetelli su Francesco Totti e Ilary Blasi. Sulle pagine del settimanale Nuovo l’ex marito di Antonella Mosetti è tornato ad attaccare la conduttrice Mediaset rimarcando che senza il matrimonio con il Pupone molto probabilmente non avrebbe fatto carriera in tv. Il legame con l’ex calciatore, vero e proprio mito della Roma e del calcio italiano, ha indubbiamente segnato la vita privata e professionale dell’ex Letterina di Passaparola. Almeno a detta di Nuccetelli.

Il pr romano ha poi assicurato che Ilary Blasi ha un tenore di vita molto alto, spifferando quanto spende solo per la gestione della casa in cui fino a poco tempo fa viveva con Francesco Totti, ovvero la maxi villa all’Eur:

“Vive in una villa pazzesca. Per mandarla avanti ci vogliono almeno 60mila euro al mese fra personale di servizio e bollette. E le entrate di Francesco non sono più quelle di una volta”

Forse anche in considerazione di queste spese così alte Ilary Blasi ha chiesto tramite il suo legale 20mila euro al mese come mantenimento dall’ormai ex marito. Proposta che Francesco Totti non ha accolto, proponendo di offrire solo 7mila euro per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

Alex Nuccetelli ha poi affermato che Ilary Blasi era poco passionale nei confronti di Francesco Totti:

“Lui era veramente dolcissimo con lei, anche impacciato, ma da parte di Ilary non c’è mai stata passione. Quando lei tornava da Milano, dove lavorava, gli diceva che aveva “mal di testa”. Povero Francesco, era giovane, con gli ormoni a mille: come si può pensare che le stesse attaccato tutta la vita, in quelle condizioni? Mi sorprendo che siano durati venti anni. La mia idea è che siano stati gli interessi economici a tenerli insieme. Francesco è un facilone, un bonaccione: si è fatto mettere in mezzo”

La maxi villa all’Eur di Totti e Ilary

La villa di Francesco Totti e Ilary Blasi si trova a Roma, nella zona Eur. Un complesso con 36 stanze e spazi interni molto ampi e luminosi, grazie ai quali ogni membro della famiglia può preservare la propria privacy o godere della sala cinema o della “camera dei giochi”.

Ci sono inoltre un campo da calcetto, uno da padel e una piscina, per poter avere sempre a portata di mano la possibilità di svago senza dover uscire dalla propria abitazione, restando così nell’intimità e lontani da occhi indiscreti.

Il mantenimento chiesto da Ilary

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Ilary Blasi ha chiesto a Francesco Totti 37mila euro al mese di mantenimento. Ventimila da tenere per sé e 17mila per i tre figli. Richiesta che il Pupone avrebbe rifiutato: controproponendo zero euro per l’ex moglie (che è economicamente indipendente) e solo 7mila euro per i ragazzi.