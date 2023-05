La terza puntata de L’Isola dei Famosi 2023 è iniziata col botto. Alvin ha annunciato l’uscita dal cast di Claudia Motta. Quest’ultima è caduta sugli scogli e si è subito allontanata dal gruppo con i soccorsi. Ecco che stasera Ilary Blasi si è collegata con La Palapa. Qui Alvin ha rivelato che Claudia è stata portata via per fare degli accertamenti. L’inviato speciale ha dichiarato che la ragazza sta meglio ed è serena. Nonostante questo, i medici non le hanno permesso di tornare in gioco e non potrà farlo neppure nei prossimi giorni.

Infatti, Alvin ha annunciato che i medici hanno consigliato di evitare un suo rientro. “Ufficialmente Claudia non è più una concorrente de L’Isola dei Famosi”, così l’inviato ha reso ufficiale l’uscita di scena della ormai ex naufraga. Intanto, sono scoppiati nuovi scontri tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, entrambi protagonisti del televoto di questa settimana. Il primo ha accusato la naufraga di aver portato con sé in Honduras oggetti vietati dal regolamento:

“Io mi sono portato il mio amore. Lei si è portata cose che non poteva portare, come trucchi, specchi… Sono ipotesi. Nel giorno della diretta la vediamo diversa da come la vediamo regolarmente”

Enrico Papi ha fatto notare che sembrava un’inchiesta e Ilary Blasi ha chiuso qui l’argomento dicendosi convinta che questa sia solo un’ipotesi. “A me non sembra truccata dai”, ha concluso la conduttrice. Ci sono stati altri battibecchi tra i due naufraghi, durante i quali Vladimir Luxuria ha preso le difese di Nathaly.

È arrivato il momento di dare la possibilità all’ospite della terza puntata, Asia Argento, di tuffarsi dall’elicottero e raggiungere la spiaggia a nuoto. L’attrice, dopo una sorpresa speciale a Fiore, ha regalato ai naufraghi la vittoria con la prova ricompensa e in più ha bacchettato un po’ tutti ne La Palapa, conquistando il pubblico di Canale 5.

Isola dei Famosi 2023: eliminato terza puntata, Cristina Scuccia si svela

La puntata è andata avanti con una clip con protagonisti Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. In particolare, è stato possibile vedere la loro Tribù Accoppiados trovare delle soluzioni per fargli vivere serenamente il loro percorso di coppia in Honduras. “Mi hanno dato comprensione come una famiglia”, ha ammesso Simone. Vladimiri ci ha tenuto a fare i complimenti al gruppo: “Oggi arriva la conferma che a fare scandalo deve essere l’omofobia”.

È così arrivato il momento di scoprire chi non è stato salvato al televoto: ha dovuto abbandonare Playa delle Tribù Nathaly Caldonazzo con il 26% dei voti (Fiore 47%, Alessandro e Simone 27%). Prima di andare via, per raggiungere Marco Predolin (eliminato durante la scorsa puntata) sull’isola di Sant’Elena, la Caldonazzo ha dato un bacio ad Andrea Lo Cicero dandogli così un punto nelle nomination.

Ilary Blasi si è collegata con Cristina Scuccia in zona nomination. Qui si è parlato dell’amore e di cosa immagina l’ex suora sul suo futuro. La naufraga si è svelata sul suo passato amoroso:

“Quando ero giovanissima ho avuto una storia, prima di consacrarmi. Io in realtà non ho mai vissuto il fidanzamento come una cosa che mi riempisse. Poi ho capito che lo potevo avere con la consacrazione”

A questo punto, Ilary è diventata curiosa. La padrona di casa ha cercato di scoprire che tipo di persona potrebbe conquistare il cuore di Cristina:

“Chi cerco? Io mi lascio sorprendere, non deve avere delle caratteristiche precise. Sull’isola non c’è qualcuno che potrebbe piacermi. Io avevo sottovalutato tanto questa esperienza. Si amplifica tutto, è come se stessi ancora meditando su cosa fare domani nella mia vita. Sono in quella fase di scoperta. Io ci penso all’amore, perché io credo nell’amore. Io credo nell’amore libero, non so cosa mi riserva Dio”

Dopo di che, è arrivata in zona nomination una sorpresa per Paolo Noise e Marco Mazzoli, i quali hanno ricevuto un video messaggio dalle loro rispettive mogli. Il secondo ha fatto alla sua dolce metà un’importante annuncio: “Io ti giuro che quando usciamo facciamo il matrimonio dei tuoi sogni. Ovvio Ilary, invito anche voi”.

Isola dei Famosi: sorprese speciali e un nuovo naufrago in Honduras

La terza puntata è andata avanti con la Prova Leader, vinta da Simone Antolini. Così lui e Alessandro Cecchi Paone sono di nuovo i leader di questa settimana, con la loro Tribù immune. Prima di questo momento, Ilary Blasi ha chiamato in zona nomination la coppia di fidanzati. Qui la conduttrice ha riservato a Simone una sorpresa: un regalo da parte di una bambina che lui ha a cuore, Melissa. Che tipo di legame ci sia con la bimba non è stato svelato e Antolini ha rivelato di voler attendere prima di parlarne.

Nei giorni scorsi, Helena Prestes ha confessato di aver capito in Honduras di essere innamorata di un ragazzo che stava frequentando. La modella brasiliana non ha trattenuto le lacrime in settimana con i suoi compagni d’avventura. Presente in studio, Carlo ha avuto modo di parlare con Helena, la quale non ha trattenuto la sua emozione. La modella ha iniziato a saltare di felicità e si è ritrovata di fronte a una dichiarazione d’amore. “Penso che tu sia la donna della mia vita”, ha dichiarato dallo studio Carlo, lasciando Helena senza parole.

Ed è arrivato così il momento di presentare il nuovo naufrago di questa edizione: Gian Maria Sainato. Quest’ultimo ha preso ufficialmente il posto di Claudio Motta, iniziando a fare coppia con Pamela Camassa.

Nomination terza puntata de L’Isola dei Famosi 2023: Predolin si è ritirato

Sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto: Christopher, Andrea e Cristina. La Tribù Accoppiados ha avuto la possibilità di fare le nomination segrete, invece gli altri due gruppi hanno dato i loro nomi con delle lavagnette. Ilary ha, intanto, invitato Andrea Lo Cicero in zona nomination. Qui il naufrago ha parlato con la sua compagna, presente in studio, e non è riuscito a trattenere le lacrime. Nel frattempo, Nathaly Caldonazzo ha raggiunto l’isola di Sant’Elena e Ilary ha annunciato che Marco Predolin ha abbandonato l’Honduras per via di alcuni problei di salute.