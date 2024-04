Isola, i produttori rompono il silenzio: “Offesi dalle bugie di Benigno”

La casa di produzione dell’Isola dei Famosi ha risposto con un comunicato stampa alle dichiarazioni fatte nelle scorse ore da Francesco Benigno.

Più passa il tempo più l’attesa per la puntata di stasera dell’Isola Dei Famosi si fa febbricitante!

Tutti infatti si stanno chiedendo come Vladimir Luxuria, i suoi opinionisti in studio e i concorrenti in diretta dall’Honduras affronteranno il caso Benigno.

Già si sta pronosticando un picco di share e qualche malpensante ha ipotizzato che il Benigno-gate sia solo una tattica per attirare più pubblico per un’edizione disastrosa del reality.

Vera o meno, l’espulsione dell’attore di Mery Per Sempre sta appassionando tutti.

“Tutto falso” Parola a Banijay

Francesco Benigno ci è andato giù pesante con le accuse: portato via con la forza dall’isola senza spiegazione e costretto a tornare in Italia contro la sua volontà, per non parlare poi della paura che l’attore avrebbe di subire ripercussioni gravi, visto che dice, gli hanno bloccato tutti i social e lo minacciano continuamente.

Aveva addirittura lanciato un appello contro uno degli autori

Sono capaci di tutto, se mi succede qualcosa sapete voi chi è stato. Questo autore che dal 20 Marzo me ne fa passare di mille colori

Sembrava strano che ancora nessuno dall’Isola si fosse fatto sentire, Elenoire Casalegno è impegnata a fare bagni in mare e di sole, Vladimir Luxuria probabilmente sta preparando il discorso con cui aprire la scoppiettante serata.

Ma oggi finalmente qualcuno dai piani alti ha parlato: Banijay, la casa di produzione dell’Isola Dei Famosi ha rilasciato un comunicato sui propri canali social dove si dissocia categoricamente da quello che Francesco Benigno ha riportato.

Vediamo cosa hanno detto:

Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da “L’Isola dei Famosi” è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma da lui accettato e sottoscritto.

Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e non corrispondenti al vero. Banijay Italia difende e sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori i valori di lealtà, correttezza e rispetto che da sempre caratterizzano l’azienda e lo spirito del gioco.

Insomma, secondo la produzione Benigno sta mentendo.

Non ci resta che aspettare la puntata di stasera!