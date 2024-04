Isola, paura per Benigno: “Mi faranno del male, minacce continue”

Torna a farsi sentire Francesco Benigno a pochissime ore dal suo video sconvolgente sulla verità della sua espulsione.

L’attore si affida di nuovo ad Instagram con delle dichiarazioni spaventose sui membri dello staff dell’Isola.

Si apre un nuovo capitolo nella saga Benigno VS Isola Dei Famosi.

Dopo il video di ieri in cui l’attore sosteneva di essere stato prelevato con la forza e minacciato dagli autori del programma, si sapeva che la vicenda sarebbe stata molto più complessa di una semplice espulsione.

L’attore è comparso poche ore dopo dal primo video con altre accuse pesantissime che potrebbero far crollare Mediaset, qualora fossero vere.

Mi hanno bloccato l’accesso alle mie pagine. Dall’Italia la mia famiglia sta provando ad accedere alla mia pagina Facebook ma loro mi hanno bloccato tutto, non mi fanno neanche più navigare su Internet. Sono solo, mi minacciano di togliermi il cibo e di cacciarmi dalla stanza se non parto subito per tornare in Italia.

Poi continua

Ma chi c’è dietro questo complotto? Secondo Francesco Benigno un autore ce l’ha con lui

C’è un signore nel reparto autoriale che dal 20 Marzo mi minaccia.

Ci ha provato in tutti i modi, con clip per farmi apparire stupido, con i test covid falsati.

Non esiste che io debba essere trattato così da una persona che me ne fa di tutti i colori perché non gli sto simpatico.