L’Isola dei Famosi verso la chiusura: i motivi (non è colpa di Luxuria)

A Mediaset è da tempo che odorano che L’Isola dei Famosi ha ormai ben poco da dare sul fronte ascolti. Non a caso quest’anno, inizialmente, i vertici di Cologno Monzese avevano pensato di fare a meno del programma. Una serie di imprevisti hanno però fatto sì che la trasmissione venisse riproposta. A giocare un ruolo fondamentale è stato l’abbandono forzato della novità Temptation Island Winter. Il reality era stato annunciato e doveva essere girato in Egitto, in una località sul Mar Rosso, ma la guerra in Medio Oriente ha spinto Maria De Filippi a fermare giustamente il progetto. Così, ecco che L’Isola è tornata di moda.

I piani alti di Cologno Monzese, sapendo dell’usura del format, hanno provato a dare una ventata di innovazione cambiando la conduzione. Fuori Ilary Blasi, dentro Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare se la sta pure cavando egregiamente, ma il problema vero non è lei (così come non lo era la Blasi), bensì il format stesso. Il reality dei naufraghi è giunto alla 18esima edizione e il pubblico pare averne le tasche un po’ piene. Lo dicono i dati.

La prima puntata di lunedì ha raccolto 2.602.000 spettatori medi per le quasi quattro ore di messa in onda. Share del 20%.Il debutto della scorsa edizione aveva intrattenuto 2.919.000 utenti medi e aveva fatto registrare il 23,3% di share. Numeri alla mano si sono persi oltre 300mila spettatori. La seconda puntata di giovedì ha avuto 2.432.000 spettatori medi, share al 17,8%.

Nel complesso, rispetto al 2023, c’è stato un calo di 500mila persone sintonizzate. E se ci si concentra sul target commerciale si capisce in fretta che la situazione non è per niente buona. Le emorragie più gravi riguardano i giovani di età compresa fra 25 e 34 anni: tale dato dice che si stanno lasciando sul campo ben 10 punti di share. Spostando lo sguardo sul pubblico femminile c’è una perdita di 4 punti di share.

Resta alto il coinvolgimento in alcune regioni del Sud Italia, su tutte Campania ( 23,7% di share) e Sicilia (28,4%), anche se in generale non c’è una zona del Paese in cui gli ascolti crescono rispetto alla precedente edizione. Al Nord il programma stenta parecchio. Basti pensare che lo share registrato nella regione più popolosa, la Lombardia, è inchiodato al 13,8%. Giusto anche sottolineare che a un reality si deve dare il tempo di carburare, ma se il buongiorno si vede dal mattino, il futuro è tutt’altro che roseo.

Il rischio che questa sia l’ultima stagione di messa in onda de L’Isola dei Famosi è alto. Anche perché si tratta di un programma costoso. Altrimenti detto deve fare numeri alti. Come poc’anzi spiegato, però, l’usura del format si fa sentire. Il che spinge a credere che quella del 2024 sia l’edizione del canto del cigno del reality dei naufraghi. Largo alle novità!