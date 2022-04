Federico Perna è il fidanzato di Guendalina Tavassi, lo stiamo conoscendo meglio nello studio dell’Isola dei Famosi ma oggi è anche a Pomeriggio 5. A Barbara d’Urso ha raccontato come si sono conosciuti, ovvero nel suo ristorante dove Guendalina si è recata sempre più spesso per ordinare pranzi e cene. Vedendola sempre, o quasi, nel suo locale Federico ha intuito che forse non era esclusivamente per il pranzo. Si sono avvicinati piano piano e il primo bacio è arrivato poco più in là del ristorante, in macchina, dopo che lui le ha dato un regalo.

Così è sbocciato l’amore, e in barba alla differenza d’età Federico Perna e Guendalina Tavassi hanno progetti di vita insieme. Hanno nove anni di differenza, lui ha 26 anni ma vorrebbe già un figlio da Guendalina. Federico ha raccontato a Fanpage che prima dell’Isola hanno parlato di una vita insieme e anche della possibilità di avere un figlio. “Non è prematuro, stiamo solo aspettando di avere le condizioni giuste”, ha spiegato. Ne hanno già parlato, nonostante la loro relazione sia cominciata da neanche un anno.

Guendalina e Federico Perna stanno insieme da giugno 2021. Non sono usciti subito allo scoperto, però. La Tavassi ha preferito tutelare i suoi figli, visto che si era separata da non molto dall’ex marito Umberto D’Aponte. Federico e Guendalina si conoscevano già quando si è rotto qualcosa con Umberto ma solo perché lei frequentava il ristorante di lui a Roma. Non sapevano nulla della vita dell’altro né delle situazioni familiari. Poi è scattata la scintilla: “Quando si è separata ha iniziato a venire al locale più spesso e da sola, ma abbiamo iniziato a frequentarci al di fuori solo a fine giugno”.

Federico ha preferito non parlare di Umberto D’Aponte, con il quale ci sono stati gravi problemi. D’Aponte ha aggredito il fidanzato di Guendalina non molto tempo fa, aggressioni e atteggiamenti che pare lo abbiano condotto in carcere. Con chi sono i figli di Guendalina Tavassi ora che è all’Isola dei Famosi? Lo ha raccontato proprio Federico, spiegando che non è stato facile scegliere di partire:

“È partita con tante paure e tanti timori e onestamente non ha vissuto bene questa scelta. Si fa spesso influenzare da quello che dice la gente sui social, dove nessuno sa come stanno realmente le cose. […] Questo è il suo lavoro e ha fatto una scelta proprio pensando ai suoi figli, contrariamente a quello che pensano molti. […] Se li lascia per due mesi con i nonni è solo per poter garantire loro una vita migliore possibile. Sono felici e per fortuna stanno benissimo”

Federico ha aggiunto che Guendalina grazie al suo lavoro è presente nella vita dei figli ogni giorno, 24 ore su 24. Insomma, non ha lasciato i figli per due mesi non passando mai del tempo con loro. Un altro motivo che ha portato Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi 2022 nonostante dubbi e paure è suo fratello Edoardo. Sono sull’Isola da pochi giorni ma hanno già avuto una forte discussione. Tutto nella norma, come hanno spiegato anche loro, ma pare che dietro questi scontri ci siano vecchi rancori non ancora risolte. O meglio, ruggine tra fratelli. Questo ha spiegato Perna: