Isola, accesa lite fra i Tavassi e Edoardo sbotta: “Chiamate la produzione”

Lite tra i fratelli Tavassi all’Isola dei Famosi 2022, tutto è andato in onda nel daytime di oggi. Guendalina e Edoardo per un attimo hanno dimenticato di essere in Honduras e si sono ritrovati a Roma, nella loro vita quotidiana in cui da buoni fratello e sorella litigano spesso. Niente di grave, come ha sottolineato lo stesso Edoardo: a chi non è capitato di litigare con il proprio fratello o la propria sorella? Si potrebbe quasi dire che è una regola, a cui ci sono sempre le eccezioni, è chiaro.

Guendalina e Edoardo a quanto pare hanno un rapporto litigarello, si vogliono molto bene ma si stuzzicano a vicenda. E questo si era capito già dalla prima sera. Nel daytime dell’Isola di oggi però si sono scontrati su qualcosa che non riguarda il gioco, ma la vita reale. Edoardo stava raccontando nel confessionale che grazie ai Rodriguez ha capito che deve cambiare il suo modo di pensare. “Il mio problema è la mancanza di volontà”, ha ammesso. Per esempio se è a dieta non si fa scrupoli se arriva un amico e gli propone una pizza. Durante il confronto con i Rodriguez era presente anche Guendalina, che ha detto sul fratello: “Lui è pigro, è così. Gli dici una cosa e dice mi scoccio, non mi va”.

In confessionale poi ha aggiunto di essere consapevole della pigrizia del fratello e che sa bene che quando gli chiede qualcosa deve essere qualcosa che gli piace fare, altrimenti non lo fa. Sempre sulla spiaggia con gli altri, però, Guendalina ha sottolineato altri difetti del fratello, per esempio non gli va neanche di cucinare. “Bene, altro? Voglio un altro difetto”, ha replicato subito Edoardo e si è preso del permaloso dalla sorella.

In confessionale Edoardo ha sbottato con Guendalina Tavassi. Mentre lei continuava a ribadire di non averlo mai chiamato per chiedere favori, lui si è alzato ed è andato via con queste parole:

“Ha un modo di dire le cose a volte che mi fa rosicare. Ciao Guendalì, Roma. Voglio tornare adesso a Roma. Chiamate la produzione. Guendalina, a me non mi va di sentire stron…te. Io sento stron…te e respiro, le sento e respiro. Poi esplodo. Non voglio sentire stron..te, tutto il tempo a dire caz..te”

Per Guendalina tutto è stato “allucinante”, anche lei si è allontanata dalle telecamere e tutti sulla spiaggia si sono accorti che i fratelli Tavassi hanno litigato. Più tardi Clemente Russo ha parlato con Edoardo, che ha spiegato il suo rapporto con la sorella: a Roma litigano sempre, è così. E ha aggiunto:

“Io sono il cogl..ne, il fallito, lo sfi…to. Lei è… che pare che i figli ce li ha solo lei, che nessuno la aiuta, che poverella. Alla sesta caz..ta dico che me ne voglio annà. Alla fine mia sorella è mia sorella, le voglio bene ma non è mia moglie. Mica ci vivo con mia sorella”

Edoardo dopo la lite con Guendalina all’Isola è tornato in confessionale, stavolta per abbassare i toni. Quindi il concorrente ha semplicemente detto che pure se molte cose di Guendalina lo fanno arrabbiare, è comunque sua sorella e nel giro di dieci minuti chiariscono sempre e tutto torna come prima. Tutto, proprio tutto: “Domani mi rifarà inc..zà, perché è così. E dopodomani rifaremo pace, poi me rinc..zo n’altra volta. Sarà sempre così. Fratello e sorella, fine”. Insomma, è stata sì una lite abbastanza accesa ma di quelle che si vedono in tutte le famiglie. E magari nella famiglia Tavassi sono ancor più accese perché sia Guendalina sia Edoardo hanno un bel caratterino!