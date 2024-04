Isola, ex naufraga confessa: “Sonia è inopportuna” Di chi si tratta

Nathalie Caldonazzo risponde alle domande dei followers che le chiedono cosa ne pensa dell’Isola Dei Famosi e soprattutto del caso Benigno. La Caldonazzo però non si risparmia neanche sugli opinionisti.

Tutti vogliono una fetta del dolce che è questa edizione surreale dell’Isola Dei Famosi, l’ultima a tuffarsi nella mischia è stata Nathalie Caldonazzo.

La showgirl ha partecipato per ben due volte all’Isola: la prima volta nel 2017 e la seconda nel 2023, entrambe le volte fatta uscire al televoto.

Ma la Caldonazzo ha fatto molti giri nei reality Mediaset, infatti è stata concorrente del Grande Fratello Vip nel 2021 e ha partecipato a Temptation Island nel 2019.

Alla luce delle sue numerose esperienze nel mondo dei reality, Nathalie ha confessato tutto quello che pensa dell’Isola dei Famosi in un video su TikTok.

La verità di Nathalie Caldonazzo

Nelle ultime settimane avevamo riportato le parole del vincitore dell’Isola del 2018, Nino Formicola che rivelava che di reale nel reality c’è ben poco, che anzi, tutto era montato ad arte.

Di diverso avviso è la Caldonazzo che in un video dice

Dopo aver fatto molti reality quello che posso dire è che è tutto vero, tutto vero al 100%. Quello che noi viviamo è esattamente quello che vedete voi, se pensate che ci siano delle falsità vi garantisco che non ci sono.

Due campane completamente opposte! Mah, chi avrà ragione?

Poi Nathaly fa i complimenti a Vladimir Luxuria

Vladimir mi piace, mi ha convinta. Avendo fatto anche lei l’Isola sa benissimo quello di cui sta parlando. Anche rivolgersi a un naufrago mettendosi nei suoi panni è tanta roba, piuttosto che senza sapere, nulla togliere a Ilary Blasi

Alla faccia, non la manda di certo a dire.

A noi ci pare che Vladi per quanto sia gentile con i concorrenti è tutt’altro che trasparente con il pubblico, visto che ha nascosto la testa sotto la sabbia per il caso Benigno, quest’ultimo commentato da Nathalie così

Non ho seguito molto la vicenda, sto guardando l’Isola ma nel caso specifico la storia dell’attore palermitano non l’ho seguita.

Il colpo di grazia lo da a Sonia Bruganelli, sua acerrima nemica ai tempi del Grande Fratello Vip