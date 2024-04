Isola dei Famosi, Formicola, confessione shock: “Montaggi pilotati”

Il comico Nino Formicola ha partecipato all’edizione del reality show l’Isola dei Famosi nel 2018, aggiudicandosi la vittoria. Ad anni di distanza dalla sua partecipazione si è abbandonato ad alcune confessioni sul programma durante una recente intervista rilasciata a Tag24. In particolare ha rivelato che i video sono spesso montati in modo tale da creare maggiori dinamiche tra i diversi concorrenti.

Nino Formicola, comico noto in particolare per la sua interpretazione di Gaspare nella celebre coppia con Zuzzurro (interpretato da Andrea Brambilla), ha preso parte al reality nella sua edizione del 2018. Anche lui come i protagonisti della stagione corrente ha dovuto lottare con la fame e le intemperie, affrontando e superando i numerosi ostacoli della vita da naufraghi. In quell’anno riuscì anche ad aggiudicarsi la vittoria ed è proprio di questa che ha parlato nella sua intervista con Tag24, in cui ha rivelato anche alcuni retroscena del programma.

In particolare, alla domanda se i montaggi fossero pilotati, ha risposto affermando:

Se i montaggi all’Isola dei Famosi sono pilotati? Si, se per caso tu non stai attento a questo poi rischi che nel montaggio si possano mettere insieme delle cose a seconda delle direzione che intendono prendere. Il trucco è cercare di non farsi pilotare.

Ha parlato anche dei confessionali e delle domande che vengono poste ai concorrenti, rivelando:

Nei confessionali ti fanno delle domande in cui le tue risposte poi portano automaticamente a delle situazioni. Allora, se tu sei un addetto ai lavori, lo capisci, io avevo capito. Infatti, quando mi facevano domande, io dicevo, “Sentite ragazzi, non si viene a rubare a casa del ladro, io non rispondo a una domanda del genere”.

Formicola ha poi svelato qualcosa in più sulla sua vittoria. In particolare ha sostenuto come non siano i gossip e le dinamiche che vengono a crearsi tra i naufraghi a portare un concorrente ad aggiudicarsi il titolo di vincitore. Secondo lui, infatti, sarebbe l’esatto contrario.

Nello specifico ha detto:

Se si vince grazie ai gossip e alle dinamiche? No, ma non solo io sono la prova dell’opposto, perché se ci si pensa, alla fine della fiera l’Isola lo vince sempre quello che si comporta nel modo più normale.

Il comico si è poi abbandonato anche a delle riflessioni in merito al calo d’ascolti registrato dall’ultima edizione del programma. Stando alle sue parole a non piacere ai telespettatori sarebbero i continui litigi e le polemiche che si vengono a creare tra i concorrenti. Il pubblico vorrebbe difatti una maggiore attenzione sulle avventure sull’isola piuttosto che su discussioni o intrecci amorosi.

Queste le sue parole in merito: