GF Vip, Nathaly Caldonazzo-Sonia al veleno: l’attacco scatena Bruganelli

Tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo non corre buon sangue e questo è ormai chiaro a tutti. L’opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha chiaramente espresso un’opinione negativa sulla showgirl. Ritiene che si sia comportata come se fosse Julia Roberts, durante la clip di presentazione. Non solo, pare che l’attrito derivi anche da un episodio del passato. Ma per quanto riguarda ciò che sta accadendo oggi, la situazione potrebbe presto sfuggire di mano. Sembra proprio che Nathaly non abbia digerito un commento fatto dalla moglie di Paolo Bonolis nella scorsa puntata.

Quando sono diventati ben evidenti i due schieramenti della Casa di Cinecittà, Sonia e Adriana Volpe si sono schierate a loro volta. La prima ha fatto chiaramente intendere di essere dalla parte di Katia Ricciarelli & co. Ma il suo commento non è stato così semplice. Ha fatto capire di trovare una grande differenza tra i due gruppi: da una parte c’è chi ha davvero una storia nel mondo dello spettacolo e dall’altra chi invece sta ancora cercando un posto nella televisione.

Fatto questo commento, precisa che l’unica di quello schieramento a cui non corrisponde questa descrizione è Miriana Trevisan. Qualcuno, però, le ha fatto notare che anche Nathaly Caldonazzo, che pare capitanare questo gruppo, ha un trascorso nel mondo del piccolo schermo. Comunque, l’affermazione fatta dalla Bruganelli non è andata giù a molti. Lei stessa, in queste ore, condivide sul suo profilo Instagram alcuni messaggi poco carini ricevuti.

Questi utenti che le scrivono sono evidentemente fan della Caldonazzo e accusano Sonia di essere dove si trova grazie al suo matrimonio con Paolo Bonolis, altrimenti non avrebbe avuto tutto ciò che ha oggi. Di fronte a queste accuse, l’opinionista prende il tutto con ironia. Ma ecco che pubblica anche la clip che riprende Nathaly lanciare una frecciata davvero velenosa!

“Noi falliti… Noi che non abbiamo storia… Troverò anche io qualcuno con un aereo privato che mi porta in giro”

Queste le parole al veleno che la Caldonazzo usa per colpire Sonia. Barù, l’unico presente durante questo suo sfogo, trova che queste non siano delle semplici frecciatine, bensì “spadate” e “lance”. Nathaly spiega che si tratta di causa-effetto, precisando che non parte mai per prima in uno scontro.

Con questo sottolinea che la sua è una risposta all’attacco ricevuto nella scorsa puntata dall’opinionista. La clip, come già detto, non è passata inosservata a Sonia, che continua a ricevere anche dei messaggi di difesa da parte di fan e di qualche persona a lei vicina, come Samantha De Grenet.

Adesso tocca a lei rispondere: “Ora l’aereo privato me lo pago io, con il mio lavoro”. E aggiunge: “Ancora lì stai?”. Oltre ciò, continua: “Anche per commentare la signora aggiungo disponibilità economica per prendere aereo privato”.

E infine, la moglie di Bonolis ringrazia tutti coloro che stanno prendendo le sue difese: “Vi ringrazio a tutti, ma davvero stiamo parlando di niente”.

Potrebbe avvenire un nuovo scontro in diretta tra Sonia e Nathaly, nel corso della puntata che andrà in onda domani. Infatti, Alfonso Signorini potrebbe decidere di creare ulteriori tensioni, con un confronto tra le due donne!

Indubbiamente, la Caldonazzo sta conquistando gran parte del pubblico e si è notato anche dalla sua vittoria su Soleil Sorge, come preferita al televoto. Dall’altra parte, la Bruganelli ha i suoi fan, ma anche molti haters.

C’è chi ha anche chiesto che venisse sostituita con Laura Freddi definitivamente. Quest’ultima, nella settimana da opinionista, ha ottenuto il consenso del pubblico.