Isola dei Famosi, gli ultimi nomi: 2 concorrenti e un’opinionista “molto cara”

Nuovi nomi per l’Isola dei Famosi 2022, stavolta sia per la Palapa sia per lo studio. I due punti fermi della prossima edizione sono di sicuro Ilary Blasi conduttrice e anche la conferma di Massimiliano Rosolino inviato. Il resto del cast è in via di definizione, anche per quanto riguarda gli opinionisti. Tommaso Zorzi non ci sarà, in varie occasioni ha spiegato cosa intende fare del suo percorso televisivo e in altre occasioni aveva spiegato di aver accettato il ruolo di opinionista subito dopo aver vinto il GF Vip quasi per riconoscenza verso Mediaset. E poi perché c’erano altre cose in ballo per lui, cose a cui pare abbia scelto di rinunciare per farsi le ossa altrove. In tal caso su Discovery, al momento almeno.

Anche Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi non dovrebbero esserci, ma non è detta l’ultima parola. C’è in ballo anche l’ipotesi Soleil, o almeno è trapelata questa voce. Insomma si sta pensando anche agli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2022 e a tal proposito Parpiglia ha fatto il nome di una molto desiderata dalla produzione, ma per la quale potrebbero esserci degli intoppi. Anzi, degli sforzi economici non indifferenti. Durante le chicche di gossip di Casa Chi, oltre ad aver rivelato che qualcuno ha distrutto la macchina di Gianmaria Antinolfi, il giornalista ha rivelato tre nomi per l’Isola 2022. Due possibili concorrenti e una possibile opinionista.

Innanzitutto ha chiarito che non c’è stata la fumata bianca per Ambra Angiolini: era il sogno della Blasi, pare la volesse concorrente ma non c’è stato nulla da fare. Rimarrà solo un sogno. Poi ha svelato chi è in trattativa per partire per l’Honduras: Alessia Fabiani, ex letterina anche lei come Francesca Lodo della scorsa edizione. La Fabiani sarebbe combattuta perché da dei bimbi piccoli a casa, per cui non è ancora certa la sua partecipazione. Il secondo possibile concorrente pure è in forse, ma per altri motivi. Si tratta di Gianmarco Onestini, che dopo il GF Nip in Italia è volato in Spagna dove è diventato personaggio dell’anno.

Gianmarco in Spagna ha raggiunto la popolarità, per questo non è detto che accetti di partecipare all’Isola dei Famosi in Italia e lasciare l’onda del successo che sta avendo nel paese cugino. Alessia Fabiani e Gianmarco Onestini possibili concorrenti dell’Isola 2022, ma chi è il terzo nome? Si tratta di Amanda Lear possibile opinionista: Parpiglia però ha aggiunto che il suo cachet è molto alto. Insomma sarebbe un’opinionista molto cara e questo potrebbe far desistere la produzione.