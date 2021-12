Gianmaria Antinolfi, distrutta la sua macchina: lui non sa niente, i fatti

Un uomo ha distrutto la macchina di Gianmaria Antinolfi del GF Vip. Lui non sa ancora nulla, ma Parpiglia è venuto al corrente del fattaccio e lo ha raccontato. La notizia è stata lanciata dalle chicche di gossip di oggi di Casa Chi, prontamente riportata da Azzurra Della Penna che ha messo in difficoltà Gabriele Parpiglia. In difficoltà si fa per dire, perché il giornalista ha confermato di non avere problemi a parlare una volta che gli viene dato il là. Azzurra era curiosa di capire come avesse fatto un concorrente del Grande Fratello Vip 6 a fare un incidente con l’auto mentre è rinchiuso nella Casa di Cinecittà.

Parpiglia ha subito svelato l’arcano, spiegando cosa è successo alla macchina di Antinolfi. I fatti risalirebbero a qualche sera fa, quando un uomo è riuscito a intrufolarsi nel garage e ha deciso, d’emblée, di distruggere la prima macchina che si è trovato a tiro. Pare che la persona in questione avesse alzato un po’ il gomito, ma non si sa perché abbia scelto proprio la macchina del concorrente del GF Vip. L’uomo è riuscito a intrufolarsi nel garage della casa di Milano di Gianmaria, ma come avrà fatto? Gli sarebbero bastati quei secondi che passano dal momento in cui il garage riceve il comando di chiusura – quindi automatico – al momento in cui il garage si chiude del tutto.

“La persona ubriaca non si sa per quale motivo ha scelto la macchina di Gianmaria”, ha raccontato Parpiglia. L’uomo pare abbia rotto una bottiglia sull’auto del Vippone e poi, non contento, si è accanito sulla macchina e ha deciso di distruggerla. Parpiglia ha anche mostrato le foto della macchina distrutta di Gianmaria Antinolfi e in effetti è stata conciata maluccio. Le forze dell’ordine hanno individuato e catturato l’autore degli atti vandalici, anche per capire se si trattava di un atto premeditato oppure no.

Ebbene, l’autore del gesto avrebbe risposto così: “No, era la prima macchina che mi ha fatto antipatia”. Dunque non conosceva il proprietario dell’autovettura e non si è trattato di un atto premeditato per fare un dispetto all’imprenditore. Subito dopo è scattata la denuncia e il fratello di Gianmaria si è presentato negli uffici per seguire la vicenda. Al momento Gianmaria Antinolfi non sa che gli hanno distrutto la macchina: Alfonso deciderà di raccontarglielo stasera o lunedì? Non è da escludere che il concorrente lo prenda come uno scherzo, dopo tutti quelli architettati ai danni del povero Giucas Casella. Stavolta, però, è tutto vero.