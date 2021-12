Soleil conquista tutti! La proposta Mediaset dopo il Grande Fratello Vip

Tra elogi, critiche e gossip c’è una certezza: Soleil Sorge è la grande protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La sua personalità forte, unita ai numerosi battibecchi con gli altri coinquilini e all’ambiguo rapporto con Alex Belli, ha portato la 27enne italo-americana ad essere la grande regina del reality show di Alfonso Signorini. Dinamiche che hanno fatto bene agli ascolti tv del format, che è stato allungato fino al prossimo marzo.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sulla bocca degli altri concorrenti del GF Vip e degli appassionati della trasmissione di Canale 5. Un chiacchiericcio che avrebbe spinto i dirigenti Mediaset a valutare la possibilità di coinvolgere Soleil in un nuovo progetto dopo la fine dell’avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge di nuovo all’Isola dei Famosi

Stando a quello che si legge sul settimanale Vero l’azienda avrebbe deciso di proporre alla Sorge il ruolo di opinionista della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Il programma partirà ad aprile subito dopo la fine del Grande Fratello Vip e sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. Un percorso simile, insomma, a quello compiuto da Tommaso Zorzi lo scorso anno. Dopo sei mesi nel bunker di Cinecittà l’ex star di Riccanza ha giudicato i naufraghi sbarcati in Honduras.

Al contrario di Zorzi, però, Soleil Sorge conosce bene le dinamiche dell’Isola dei Famosi. È stata infatti una delle concorrenti della trasmissione nel 2019 e anche in questo caso ha fatto parecchio discutere per le sue liti e i suoi comportamenti sopra le righe. Ma pure per via della relazione amorosa con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, terminata poco tempo dopo.

Soleil accetterà la proposta Mediaset? Senza ombra di dubbio un tassello importante nella carriera televisiva dell’ex concorrente di Pechino Express, che da sempre sogna di affermarsi come conduttrice sul piccolo schermo. In passato la Sorge ha lavorato per Roma Tv e poi è diventata popolare con Uomini e Donne, dove è stata scelta dall’ex tronista nonché ex gieffino Luca Onestini.