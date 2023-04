Isola dei Famosi, svelato l’inviato ufficiale: telespettatori in festa

By

Il profilo ufficiale di Instagram de L’Isola dei Famosi ha ufficializzato l’inviato della nuova edizione: Alvin. Ebbene sì, sarà ancora lui a guidare i naufraghi in Honduras. Si tratta di un volto molto amato dal pubblico di Canale 5 che segue ogni anno il reality show condotto da Ilary Blasi. Alvin è dunque pronto a volare dall’altra parte del mondo per portare avanti una nuova esperienza come inviato ufficiale del noto programma televisivo.

“Avevate dubbi? Stessa storia, stesso posto, stessa Isola… e ovviamente il nostro Alvin”, così L’Isola dei Famosi ufficializza l’inviato di questa edizione. Il reality show condotto da Ilary Blasi prenderà inizio lunedì 17 aprile 2023, sempre in prima serata su Canale 5. L’attesa finirà due settimane dopo la finale del Grande Fratello Vip. Ancora una volta alla conduzione ci sarà Ilary, che in questa nuova edizione avrà al suo fianco Enrico Papi e Vladimir Luxuria nei loro ruoli di opinionisti in studio.

La presenza di Alvin, prima ancora di questo annuncio, era ormai data per certa. Ma l’ufficializzazione sta facendo felici i telespettatori. Infatti, sono tantissimi i commenti positivi da parte del pubblico. “Unico e professionale senza ombra di dubbio. Preciso e scrupoloso, onesto” e ancora “Unico elemento valido”, “Unica certezza della vita”, “Alvin sempre una garanzia, lo guardo solo per lui”.

Isola dei Famosi 2023 cast: i naufraghi confermati

E mentre nelle scorse settimane sono nate nuove indiscrezioni sul rapporto tra Ilary e Alvin, ecco che sono stati anche ufficializzati i concorrenti di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Si parla dell’eventualità di vedere Antonella Fiordelisi come naufraga, dopo il percorso vissuto nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Ma su questo rumor non ci sono ancora delle conferme.

Per quanto riguarda i nomi confermati dei concorrenti del reality show, che andrà in onda con dieci puntate tutti i lunedì dei prossimi mesi, TvBlog ha anticipato l’intero cast. Facendo il punto della situazione prenderanno parte a questa nuova edizione Alessandro Cecchi Paone con il suo compagno Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Presenti nel cast anche Marco Predolin, Christopher Leoni, Cristina Scuccia e Claudia Motta. A completare la lista dei nuovi concorrenti dell’Isola sono Andrea lo Cicero, Gian Maria Sainato, Alessandra Drusian, Fabio Ricci, Helena Prestes, Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento.

Non resta ora che attendere lunedì 17 aprile per assistere allo sbarco dei nuovi naufraghi del reality show di Canale 5!