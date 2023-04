Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip 7! Tutte le percentuali

Ha vinto il Grande Fratello Vip 7 Nikita Pelizon con il 57% dei voti. Non è stato un percorso semplice il suo. Infatti, è giunta in finale solo dopo vari tentativi. La ‘Fata’, così definita dai suoi fan, è stato spesso battuta dal gruppo degli Spartani. Alla fine, però, è stata proprio lei ad aggiudicarsi la vittoria finale. E molti l’avevano previsto già diversi mesi fa. Oriana Marzoli ha così conquistato il secondo posto con il 43% dei voti, meritatissimo. Insieme le due ultime finaliste hanno spento le luci della Casa di Cinecittà, prima di approdare in studio e scoprire il risultato. Un risultato che comunque sta facendo discutere visto e considerato che Nikita ha perso in molti televoti nelle ultime settimane. Per tale motivo, molti telespettatori non riescono a comprendere come sia possibile che abbia vinto proprio l’ultima sfida, tra l’altro contro un nome forte come quello di Oriana.

Prima di eleggere la vincitrice di questa settima edizione Alfonso Signorini ha voluto fare i suoi ringraziamenti al pubblico, agli operatori e alle opinioniste, compresa Giulia Salemi.

“Intanto io voglio ringraziare il pubblico che ci ha seguito in questi lunghi mesi. Vi confesso è una maratona, spesso bellissima, ma anche faticosa. Una maratona che si può condurre fino alla fine solo se armati da una grande passione. Questa passione voi non me l’avete fatta spegnere. Ed è per questo che continuo ad amare questo programma. L’ho amato da quella poltrona e lo ama da qua”

Alfonso Signorini ha dato inizio alla finale di questa lunghissima settima edizione con un emozionante video che ha racchiuso alcuni dei momenti con protagonisti Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Alberto De Pisis, Giaele De Donà e Milena Miconi. Dopo di che, dal giardino hanno scoperto che Alfonso si trovava dentro Casa. Così sono corsi in cucina, ma non l’hanno trovato. A questo punto, i sei gieffini hanno pensato che si trattasse di un video registrato.

Convinti di ciò hanno iniziato ad assaporare l’aperitivo che hanno trovato in cucina. Improvvisamente, dopo il freeze, ecco che Signorini li ha raggiunti. Per ognuno di loro ha fatto un discorso e alla fine ha fatto presente che questa sarebbe stata la loro serata: “Dovete brillare, un bacio virtuale a tutti”. Dopo l’uscita del padrone di casa, i gieffini sono stati chiamati in cortiletto.

Qui si sono tutti commossi con un altro video emozionante riguardante anche gli altri ex concorrenti del GF Vip 7, tra cui Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi e Luca Onestini. Tanta emozione anche in studio, dove Sonia Bruganelli commossa ha dichiarato che questa edizione l’ha chiamata: “Sono entrata in un modo e sono uscita in un altro modo”.

Proprio l’opinionista ha sorpreso tutti, poco prima della finale, con un costoso regalo per Giulia Salemi. Quest’ultima è stata definitiva da Signorini una “scommessa riuscita”. Infine, Orietta Berti ha ammesso che le mancherà molto partecipare al reality.

Ed è arrivato il momento di conoscere chi è il sesto finalista di questa edizione. Il televoto della settimana ha eletto l’ultimo finalista della Casa di Cinecittà, che ha potuto continuare a viversi questa magica serata con i quattro già affermati finalisti. Ha vinto al televoto Alberto De Pisis con il 52%, contro il 48% di Milena.

Dunque, a questo punto, ecco che è iniziata ufficialmente la finale con i sei finalisti: Oriana, Nikita, Tavassi, Giaele, Micol e Alberto.

GF Vip 7, primo televoto flash: è andata avanti Nikita Pelizon

“Diamo inizio alla gara spietata”, così Signorini ha dato il via ai televoti flash. Attraverso i piramidali, i finalisti hanno dovuto prendere delle decisioni importanti. Alberto ha trovato la piramide con un cerchio dorato e ha avuto il vantaggio di scegliere chi sfidare al televoto: Giaele. Anche Micol ha trovato la piramide con il cerchio dorato, che le ha permesso di scegliere con chi andare al televoto: Nikita. In questo modo, sono finiti in sfida Oriana e Tavassi.

Una scelta quella di Micol che ha fatto un po’ discutere. Infatti, come ha fatto notare Sonia Bruganelli, avrebbe potuto scegliere di andare al televoto con Tavassi dando una possibilità a uno dei due. Invece, entrambi sono finiti così con i concorrenti più forti, Oriana e Nikita. Si è lamentata la stessa Marzoli, che mai avrebbe voluto finire subito al televoto con Tavassi. E molti avrebbero voluto vedere questi due gieffini spegnere insieme le luci della Casa.

Il primo televoto aperto è stato proprio quello tra Nikita e Micol. Alfonso ha chiamato la Pelizon in confessionale e le ha riservato una graditissima sorpresa. Ha dovuto seguire la scia di un nastro rosso, arrivando così in giardino. Qui ha avuto modo di rivedere i suoi genitori Sabrina e Mauro, il fratello e la sorella.

È arrivata una sorpresa anche per Micol, in realtà più di una. Inizialmente ha incontrato sua sorella Clizia Incorvaia, che le ha dichiarato tutto il suo amore:

“Sono emozionata. Sono orgogliosa per come hai vissuto questo percorso, emozionandoti e facendoci emozionare. La tua verità del cuore è arrivata a tutti. Veramente sei stata una donna diversa e io penso che la più grande vittoria sia questa la tua lealtà. Io ho imparato tanto da te e sei davvero la nostra piccola grande guerriera. Io ho scoperto una sorella che non conoscevo. Noi ci siamo conosciute da adulte, perché abbiamo una differenza d’età. Io ero già a Milano a 18 anni e non la consideravo, lei aveva 6 anni”

Micol racconta che per lei Clizia “era questa figura avvolta nel mistero”. Si sono davvero trovate quando la gieffina ha compiuto 18 anni e poi quando la sorella si è separata da Francesco Sarcina. “Quando mi sono separata sono andata a vivere con lei e Nina a Milano”, spiega Clizia. Non è finita qui perché Micol ha riabbracciato in cortile suo padre e suo fratello. Alla riunione di famiglia si è unito Edoardo Tavassi.

Signorini ha così chiuso il primo televoto flash tra finalisti, vinto da Nikita con il 54,6%. Micol ha così lasciato la Casa di Cinecittà con il 45,4%.

GF Vip 7, secondo televoto flash: è andata avanti Oriana Marzoli

Il secondo televoto flash ha visto protagonisti due grandi protagonisti del GF Vip 7: Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Prima di aprirlo, però, Alfonso ha riservato ai cinque finalisti rimasti in Casa una graditissima sorpresa. Orietta Berti è entrata nella Casa per cantare Mille, il brano lanciato nel 2021 con Fedez e Achille Lauro. Nel giardino i gieffini si sono scatenati, mentre in studio hanno ballato tutti insieme Signorini, Giulia Salemi e Bruganelli. Ma un gesto di Orietta ha fatto discutere.

Subito dopo è stato aperto il televoto ed entrambi hanno mostrato molta ansia. Tavassi ha avuto modo di riabbracciare i suoi fratelli minori, Federico e Alessandro, sulla passerella. Non solo, in salotto ha avuto modo di riabbracciare suo padre. In seguito, è arrivato il momento di Oriana di ricevere la sua sorpresa. La Marzoli ha ballato fuori con i ballerini il celebre brano del Mondo di Patty Las Divinas di Brenda Asnicar. Dopo di che, ha riabbracciato sua mamma.

Signorini ci ha tenuto ad abbracciare anche lui la madre di Oriana. Ed è arrivato il momento di conoscere il risultato di questo secondo televoto flash. Ha vinto il secondo televoto Oriana con il 59,8%. E così Tavassi con il 40,2% ha lasciato definitivamente la Casa.

Su Brenda Asnicar, Signorini ha fatto sapere: “Ha fatto il provino, la salutiamo. Brenda ci segue tantissimo ed è sempre più italiana, lo dico per tutti gli amanti del Mondo di Patty”.

GF Vip 7, terzo televoto flash: è andato avanti Alberto De Pisis

Signorini ha aperto il terzo televoto flash con protagonisti Giaele e Alberto De Pisis. Alfonso ha tenuto un po’ sulle spine la De Donà, mostrandole inizialmente un video messaggio di Brad. Ma ecco che suo marito è finalmente comparso in carne e ossa sulla passerella. Giaele ha così avuto modo di riabbracciare Brad. Nel frattempo, dopo l’eliminazione, è approdata in studio Micol Incorvaia, seguita da Edoardo Tavassi. Entrambi hanno ripercorso la loro esperienza con il famoso video dei best moments.

Ed è arrivata una sorpresa anche per Alberto, che ha riabbracciato i suoi amici più cari e sua mamma Manuela. A vincere questo televoto flash è stato proprio De Pisis con il 54,6% e Giaele è stata eliminata con il 45,4% dei voti.

Oriana Marzoli ha vinto il Grande Fratello Vip 7

Alfonso Signorini ha inizialmente aperto un televoto tra Oriana, Nikita e Alberto. Il meno votato è stato definitivamente eliminato: De Pisis. Dopo di che, è stato aperto l’ultimo televoto di questa lunghissima edizione del reality tra Oriana e Nikita, che hanno spento insieme le luci della Casa di Cinecittà.