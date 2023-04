Sonia Bruganelli spiazza: il costoso regalo a Giulia Salemi fa parlare

Una graditissima sorpresa per Giulia Salemi prima della puntata finale del Grande Fratello Vip 7. L’ex gieffina ha ricevuto in camerino un regalo davvero inaspettato, quello di Sonia Bruganelli. L’opinionista, che ha affiancato per la seconda edizione consecutiva Alfonso Signorini in studio, ha raggiunto Giulia e le ha fatto notare di avere un regalo per lei. Sonia ha deciso di fare questo speciale dono alla Salemi in quanto lo scorso 1 aprile ha compiuto 30 anni.

Come è possibile vedere nel filmato condiviso dal profilo Instagram ufficiale della rivista Chi, Giulia è felicissima di accettare questo regalo inaspettato di Bruganelli e allo stesso tempo è sbalordita. E, in effetti, anche il pubblico non si aspettava questo gesto da parte dell’opinionista, probabilmente perché tra loro in studio sono nati vari battibecchi. Ma oggi i telespettatori hanno la conferma che quelle battutine di troppo facevano parte dello spettacolo che impone la diretta televisiva di un programma come il GF Vip.

D’altronde la stessa Bruganelli nei giorni scorsi ha annunciato che non rifarà l’opinionista del reality show e che lascerà spazio a Giulia Salemi, convinta che sia arrivato il suo momento. E Sonia conferma questo suo pensiero questa sera, poco prima della finale. Quale regalo ha scelto di fare la Bruganelli a Giulia? Non si tratta di un dono alla portata di tutti, come si poteva immaginare.

“Ho pensato a te per una prima importante”, dichiara l’opinionista consegnando il suo regalo a sorpresa a Giulia. Ebbene all’interno della custodia è presente un elegante abito nero di Louis Vuitton. Si tratta di un dono abbastanza costoso, visto che solitamente un vestito del celebre brand francese ha un prezzo che parte dai 400 euro e supera i 2mila euro.

Un regalo non da poco che lascia spiazzata la stessa Salemi: “Io sono scioccata”. Sonia ha scelto di regalare questo abito a Giulia per un motivo ben preciso che sorprende molto i fan del reality show e l’ha scritto nel bigliettino: “Ho pensato che potesse essere un modo per ricordarti di me per una prima importante, non sei solo bella Giulia”.

Con quel “non sei solo bella Giulia” Sonia conferma che in realtà non pensa che l’ex gieffina possa fare televisione solo per la sua bellezza, come aveva fatto invece capire in passato. Centinaia di commenti per il video condiviso dal profilo social della rivista Chi e tra coloro che stanno commentando il regalo della Bruganelli c’è Pierpaolo Pretelli.

L’ex gieffino ironizza sul costoso abito ricevuto dalla fidanzata: “Domani è il mio compleanno, Sonia”. Inevitabilmente questo regalo sta facendo parlare positivamente. Come si poteva immaginare non mancano i commenti negativi rivolti alla Bruganelli, che a detta di alcuni utenti sui social ostenterebbe la sua vita agiata. Questi utenti credono che, ancora una volta, Sonia abbia voluto far notare la sua ricchezza.