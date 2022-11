Un outfit diverso dal solito quello che la portavoce dei social ha scelto per la 19esima puntata: polemiche per la stoccata di Bruganelli

Botta e risposta tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 7. L’opinionista e la portavoce dei social network sono attualmente protagoniste su Twitter per ciò che è accaduto nel corso della prima fase della 19esima puntata. Scendendo nel dettaglio, Alfonso Signorini ha fatto notare il particolare look della Salemi durante questa diretta. Infatti, il pubblico di Canale 5 questa volta non è apparsa di fronte alle luci dei riflettori con gli outfit attillati e glamour, ma ha preferito indossare una comoda tuta sportiva e un top.

Giulia Salemi stasera indossa una tuta Adidas. La caratteristica principale dell’outfit sono indubbiamente i lacci bianchi, che fanno un ottimo contrasto con la tonalità verde scuro. Il pantalone Adidas indossato da Giulia al GF Vip costa 90 € (in offerta a 55,80 € con il Cyber Monday). La felpa costa 100 € (scontata a 50 € con il Cyber Monday). La tuta indossata dalla Salemi dunque ha un costo totale di 190 €.

“Ma hai un look sbarazzino stasera?”, ha chiesto inizialmente Signorini. A questo punto, Giulia Salemi ha ammesso di aver ascoltato e messo in atto un consiglio che le aveva dato Bruganelli. “Ho raccolto il consiglio di Sonia. Mi sono messa in tuta, ho realizzato il sogno di una vita. In tuta in prima serata non si era mai visto”, ha sottolineato la portavoce dei social di questa nuova edizione del reality show di Canale 5. Quello di Giulia è un ruolo inedito nel programma. Infatti, nessuno aveva finora portato avanti questo compito all’interno dello studio.

I suoi fan sperano che questo sia il continuo della sua carriera in TV. Non è dello stesso avviso Sonia o almeno non crede che oltre il fisico Giulia Salemi possa puntare su altro. Al GF Vip 7 Bruganelli si è lasciata andare a una frecciata nei confronti dell’ex gieffina, attualmente fidanzata con Pierpaolo Pretelli. Le parole dell’opinionista hanno scatenato l’ira di moltissimi telespettatori sui social.

“Devo dire che sta sicuramente più comoda. Io mi sono vestita da Giulia Salemi, tutta fasciata. Infatti, non riesco a muovermi”, ha dichiarato inizialmente Sonia. Non è finita qui. Signorini ha fatto notare a Giulia che “l’esperienza di Sonia” non la può indossare, almeno per ora. “Beh speriamo di acquisirla nel tempo”, ha affermato prontamente la Salemi senza problemi.

A questo punto, Bruganelli ha lanciato la sua stoccata contro Giulia, quella che sta generando una bufera sui social: “E comunque posso dire, secondo me abbiamo visto che è bellissima così, punterei solo sul fisico per Giulia”. Alfonso Signorini ha preso la situazione in mano tentando di aiutare la Salemi in questa situazione spigolosa avvenuta in diretta. “Non disperare, perché come lei puoi schiacciare un occhio a un conduttore”, ha dichiarato con ironia il conduttore.

Quella del padrone di casa è stata una chiara frecciata per Sonia, che da sempre si deve difendere da chi l’accusa di aver conquistato un certo tenore di vita solo grazie a Paolo Bonolis. “Sei una m..a, sei uno str..o”, ha risposto la Bruganelli ridendo. Dall’altra parte, Giulia non è rimasta in silenzio. “Io ho una domanda: ma tu mi hai chiamata per il fisico?”, ha chiesto al conduttore.

Signorini non ha deluso Salemi e il pubblico: “No, per l’intelligenza tutta la vita”. Intanto, c’è chi si chiede se da parte di Sonia a questo punto ci sia antipatia nei confronti di Giulia.

Ma Sonia Bruganelli perché odia così tanto Giulia Salemi?

