Giulia Salemi annuncia la convivenza con Pretelli: la città scelta

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vanno a convivere. L’annuncio è arrivato a Verissimo, dove l’attuale voce dei social del Grande Fratello Vip ha rilasciato una lunga intervista. Ha parlato a macchinetta del periodo che sta vivendo perché è il più bello della sua vita. Le cose non potrebbero andare meglio così, sta vivendo una serenità tanto attesa sotto tutti i punti di vista. Soddisfatta sul lavoro, felice e innamorata nel privato ma soprattutto serena in famiglia. La vita le sta sorridendo e lei sprizza gioia da tutti i pori.

Silvia Toffanin non ha parlato solo dell’infanzia, dell’adolescenza e dei due GF Vip della sua ospite. Non poteva mancare il capitolo vita sentimentale: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno insieme da due anni. Finora hanno vissuto dividendosi tra Roma, dove vive lui, e Milano, dove vive lei. Dopo due anni però è il momento di fare un passo in più nella loro storia e così oggi l’influencer ha annunciato ufficialmente la convivenza.

“Andremo a convivere, ufficialmente. Abbiamo preso una casa, ci trasferiremo a metà novembre”, con queste parole Giulia Salemi ha svelato nello studio di Verissimo la convivenza. Lo ha rivelato per la prima volta alla Toffanin, che era curiosa di sapere in quale città andranno a vivere insieme Giulia e Pierpaolo. A spuntarla tra le due città è stata Milano. Hanno preso una casa insieme e sono molto felici. Certo la convivenza sarà una prova:

“Questo è il nostro primo step per sperimentare una convivenza. Poi spero che la vita mi sorrida. Non voglio fare pronostici perché sono scaramantica. Preferisco godermi a pieno questo amore bellissimo e la convivenza”

Non ha intenzione di fare pronostici o di crearsi aspettative su eventuali figli o un matrimonio. Preferisce non farli pubblicamente, almeno, proprio per il suo essere scaramantica. Non ha nascosto però di avere delle grandi certezze sul rapporto. Il fatto che dopo due anni sono ancora uniti e felici per lei è una grande risposta. La convivenza tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli renderà di sicuro molto felici anche i loro fan. I Prelemi possono esultare: i loro beniamini stanno per fare un grande passo, che conferma il loro grande amore.

Silvia Toffanin ha chiesto alla sua ospite cosa risponderebbe a chi anni fa l’ha definita una meteora. Giulia Salemi a Verissimo ha preferito sorvolare, anzi volare: “Ma dobbiamo per forza rispondere? Noi voliamo alto”. Sta diventando la Giulia che ha sempre desiderato essere ed è veramente felice.