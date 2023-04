GF Vip 7, la finale: i Ferragnez ‘presenti’ e Orietta Berti fa discutere

La finale del Grande Fratello Vip 7, come si poteva immaginare, è ricca di momenti di tensione con i televoti flash. Ai finalisti sono state riservate anche tante sorprese e una di queste l’ha regalata Orietta Berti. Nel frattempo, non sono passati inosservati i riferimenti a Fedez e Chiara Ferragni. Qualcuno fa notare sui social che i Ferragnez sono stati più di una volta citati nel corso di questa finale, in un modo o nell’altro. La prima a farlo è stata Sonia Bruganelli. Quando è iniziata la finale della settima edizione del reality show, Alfonso Signorini si è avvicinato all’opinionista.

La moglie Paolo Bonolis, che ha riservato a Giulia Salemi un costoso regalo, si è presentata in studio con un look molto elegante e delicato. Precisamente la Bruganelli ha optato per un raccolto per i capelli e un lungo abito nero. Ad accompagnare questo outfit anche uno scialle caratterizzato dalla scritta: “Pensati libera”. Ed è impossibile non pensare a Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale è approdata al Festival di Sanremo 2023 come co-conduttrice indossando questa scritta, che ha attirato molto l’attenzione.

Dunque, il chiaro riferimento a Chiara è abbastanza evidente. “C’è uno scoop pazzesco, la Bruganelli come la Ferragni”, ha dichiarato subito Alfonso Signorini durante la diretta della finale del GF Vip 7. Pare che Sonia abbia scelto di indossare questa ormai famosa frase per confermare la sua uscita di scena. Infatti, la Bruganelli ha anticipato in questi giorni che non tornerà a svolgere il ruolo di opinionista nella prossima edizione.

Prima di aprire il secondo televoto flash di questa attesissima puntata, Signorini ha fatto notare in studio l’assenza di Orietta Berti, che inizialmente sedeva nella sua poltrona rossa. A questo punto, Alfonso si è collegato con la Casa di Cinecittà e ha chiesto a Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Alberto De Pisis di viversi questi ultimi momenti divertendosi.

Sono entrati in Casa alcuni ballerini, che li hanno trasportati in giardino. Qui ecco che era già posizionata su un piccolo palco Orietta Berti, affiancata da due ballerini. La nota cantante si è esibita sulle note di Mille. E qui anche le voci di Fedez e di Achille Lauro hanno coinvolto proprio tutti, tra i concorrenti e i presenti in studio. Ovviamente, i due cantanti non erano fisicamente presenti nella Casa.

Ma un gesto di Orietta Berti non è passato inosservato e sta facendo discutere sul web. L’opinionista ha avuto modo in giardino, dopo la sua esibizione, ha salutato tutti i gieffini abbracciandoli e baciandoli. Essendo ormai arrivati alla fine dei giochi, i concorrenti possono finalmente avere un contatto con l’esterno. Molti, però, hanno notato che Orietta non ha baciato Nikita Pelizon, ma le ha semplicemente stretto la mano.

La Berti ha sempre sostenuto i gieffini del gruppo ‘Sparta’ ed è sempre andata contro, dallo studio, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Infatti, verso quest’ultima non ha mai espresso un pensiero positivo.

