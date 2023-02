Chiara Ferragni ha debuttato a Sanremo 2023 col capello corto. Una vera e propria sorpresa per il pubblico e per tutti i suoi fan, che non se lo sarebbero mai aspettato da lei. Ma non è l’unico effetto a sorpresa che ha usato Chiara per la sua entrata all’Ariston. Ebbene no, forse per la prima volta o comunque una delle poche volte, un co-conduttore è apparso di spalle in cima alle scale. Lei è comparsa così, di spalle, ma c’è un motivo: il “vestito manifesto” di Chiara Ferragni ha fatto la sua comparsa prima di lei.

“Buonasera signore e signori, è un onore per me essere qua”, con queste parole si è presentata al pubblico di Sanremo 2023. “Stavo rischiando di cadere”, ha poi aggiunto cercando di superare subito l’ansia del debutto. L’imprenditrice digitale ha scelto per la prima serata un abito nero lungo e ampio, una stola chiara con una scritta sulla schiena: “Pensati libera“. Due parole scritte rigorosamente in maiuscolo. Chiara Ferragni ha spiegato il suo “vestito manifesto”, così lo ha chiamato su Instagram.

Il primo abito della Ferragni a Sanremo è stato ideato da lei stessa e creato dalla stilista Maria Grazia Chiuri per Dior. La stola dopo il primo intervento è andata via e Chiara ha indossato un paio di guanti lunghi. Nel frattempo, però, sui social ha dedicato un post alla spiegazione del Pensati Libera sul vestito:

“Abbiamo subito capito di non volere vestiti solo perché eccentrici o pretenziosamente belli, ma sentivamo la necessità di portare sul palco più popolare d’Italia un messaggio sociale, anche attraverso la moda. L’abito manifesto che dà il via alla 73esima edizione del Festival di Sanremo è frutto di una conversazione tra noi. Le semplici e pur così forti parole arrivano da un’opera di Claire Fontaine che speriamo possano ispirare tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che gli è stato imposto dalla società”

Una dedica a tutte le donne che hanno voglia di sentirsi se stesse senza essere giudicate. Dalle parole di Chiara è possibile che anche i prossimi abiti nascondano messaggi sociali come questi. Nel frattempo sui social c’è chi si chiede: Chiara Ferragni ha davvero tagliato i capelli per Sanremo 2023? Questo non lo ha precisato sui social, o almeno non ancora. Potrebbe averlo fatto come no: già una volta infatti ha fatto uno scherzetto simile ai suoi fan, ma era solo un trucco.

Nel frattempo su Twitter ci sono stati tanti commenti di approvazione per Chiara Ferragni: è stata promossa sul Web. Per il debutto ha ricevuto complimenti, anche se non mancano come sempre gli hater. Non si può piacere a tutti e lei lo sa. La maggioranza dei commenti, però, erano positivi. Buona la prima, Chiara!