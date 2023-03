Manca poco al ritorno dell’Isola dei Famosi su Canale 5. La nuova edizione partirà lunedì 17 aprile e sarà condotta ancora una volta da Ilary Blasi. Confermati anche l’inviato Alvin e l’opinionista Vladimir Luxuria. Nicola Savino, invece, sarà sostituito da Enrico Papi. Di recente si è parlato di una lite tra l’ex moglie di Francesco Totti e Alberto Bonato ma i due hanno ironicamente smentito tutto.

A negare certe incomprensioni tra Ilary Blasi e Alvin pure Vladimir Luxuria, che ha un buon rapporto con entrambi. Al settimanale Mio l’ex parlamentare ha fatto sapere:

“Tutte stupidaggini! Penso che Ilary e Alvin si stimino tantissimo. Si punzecchiano molto ed è divertente così”

Del resto la bionda conduttrice e l’inviato dell’Isola dei Famosi sono amici da oltre venti anni e secondo alcuni Alvin sarebbe stato molto vicino a Ilary Blasi durante il complicato momento della rottura con Francesco Totti, arrivata dopo un lungo matrimonio e tre figli insieme.

Un momento duro che Ilary Blasi ha brillantemente superato complice anche il suo nuovo compagno, l’imprenditore e modello Bastian Muller. Insieme da pochi mesi i due fanno già sul serio, tanto che sono arrivate le prime presentazioni in famiglia. Su questa love story Vladimir Luxuria ha rivelato:

“Mi diverte molto, perché prendo in giro Ilary inviandole i messaggi in tedesco e lei se la ride. Bastian è bello? Perché Ilary forse non lo è? Bastian più bello di Francesco Totti? Ogni uomo ha il suo fascino!”

Ad oggi non è chiaro in quale lingua comunicano Ilary Blasi e Bastian Muller: qualche tempo fa l’ex Letterina di Passaparola ha condiviso sui social network alcune storie in cui è intenta a studiare l’inglese. Non è escluso che però Bastian sappia parlare italiano dato che per il suo lavoro ha girato parecchio…

Per saperne di più toccherà attendere l’intervista di Ilary Blasi a Verissimo: prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi la 41enne sarà ospite dell’amica Silvia Toffanin per svelare le incredibili novità della sua vita privata.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2023

La produzione dell’Isola dei Famosi non ha ancora ufficializzato il cast della nuova edizione ma ci hanno pensato Tv Blog e The Pipol a spifferare i primi nomi. Salvo imprevisti, dovrebbero partire per l’Honduras: