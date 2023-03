Alta tensione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due risultano ancora sposati – le pratiche della separazione sono più complicate che mai e la possibilità di una consensuale è ormai sfumata – e non hanno mantenuto un buon rapporto dopo la rottura. Comunicano solo tramite WhatsApp per questioni inerenti i tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

Entrambi sono però andati avanti: il Pupone con Noemi Bocchi, la conduttrice con Bastian Muller. L’ex Letterina di Passaparola e il nuovo compagno, insieme alle sorelle e i cognati di Ilary altri amici, hanno di recente cenato al ristorante gestito da Alex Nuccetelli, uno dei migliori amici di Totti, e questo ha infastidio parecchio il Pupone.

Ultime news su Ilary e Totti, parla Alex Nuccetelli

A raccontare tutto è stato proprio Alex Nuccetelli in un’intervista rilasciata a Fanpage. Il locale in questione è Il Tartarughino, ristorante di lusso famoso non solo per la sua cucina ma anche per il piano bar e le notte mondane. Situato nel centro della Capitale è da tempo gestito dall’ex marito di Antonella Mosetti.

“Tutta Roma sa che lavoro lì, anche le amiche di Ilary che mi guadano sempre le storie. Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Non ci aspettavamo di trovarceli a cena. Mi è sembrata una dimostrazione di forza anche perché Roma è talmente grande…”, ha raccontato Alex, che non ha salutato Ilary al locale.

Il motivo? I due non si rivolgono più la parola anche se venti anni fa è stato Nuccetelli a presentare la Blasi a Francesco Totti. La scorsa estate, però, Alex ha rilasciato molteplici dichiarazioni sulla rottura tra Ilary e Totti, tanto che la presentatrice ha deciso di denunciare il personal trainer e pr.

A proposito della cena con Bastian Muller, Nuccetelli ha rivelato:

“Mi è sembrato volessero imitare i fasti che raggiunge Francesco ma quando c’è lui casca la curva. Sono stato felice di vederle sprigionare euforia da tutti i pori, prima alle serate erano un po’ musone. Poi mi è sembrato di scorgere una piccola differenza finale. Di solito, c’era una sola carta che passava a saldare il conto, quella del Capitano. Non vorrei fare la suocera ma mi è sembrato di vedere, e così mi hanno riferito, che pagassero alla romana”

Alex Nuccetelli ha assicurato che quando c’erano le tavolate era sempre Francesco Totti a pagare per tutti. Ha poi ammesso riguardo a Bastian Muller, il nuovo compagno di Ilary Blasi:

“Con Bastian abbiamo delle conoscenze in comune, amiche che stavano a New York che mi hanno riferito che lui faceva il modello a Manhattan. Leggo invece che sarebbe un imprenditore. Può essere che fosse un imprenditore al quale piaceva sfilare. Alcune di queste amiche lo sentivano fino a poco tempo fa. Mi sembra un ragazzo giovane. Francesco era un uomo, quello che si prendeva tutte le responsabilità, anche se poi in casa quella che portava i pantaloni era più Ilary”

Alex Nuccetelli ha infine confessato:

“Quando l’ho detto a Francesco mi ha detto: “Tanto grande Roma, proprio da te”. Cosa penso io? Prima mi denuncia, poi viene nel mio locale? Mi sembra incongruente. E ci leggo un po’ di arroganza. Poi potrà dire che non lo sapeva ma tutte le sue amiche guardano le mie storie”

Come replicherà Ilary Blasi? La capitana dell’Isola dei Famosi non ha mai rilasciato dichiarazioni da quando ha annunciato la separazione da Totti. Dovrebbe però rompere il silenzio a breve: è prevista ad aprile la prima intervista di Ilary in tv. Sarà a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin, alla vigilia della nuova edizione del reality show.