Il futuro di Antonella Fiordelisi è in televisione. Amata e criticata, l’ex spadista ha lasciato il segno alla settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua bellezza, il suo temperamento volitivo e la sua intensa storia con Edoardo Donnamaria hanno fatto chiacchierare parecchio.

Oggi la 25enne di Salerno è concentrata sulla love story con l’opinionista di Forum ma avrebbe ricevuto già importanti proposte per altri programmi tv. Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Di Più Antonella Fiordelisi sarebbe stata contattata dagli autori dell’Isola dei Famosi.

Alcuni amici molto vicini all’ex fiamma di Francesco Chiofalo hanno infatti spifferato:

“Antonella ha invitato i suoi genitori a farsi da parte. Ora vuole camminare da sola, specie con il suo Edoardo. Pare che sia stata contattata per l’Isola dei Famosi ma non sa ancora cosa fare”

Un’eventuale partecipazione metterebbe ancora una volta alla prova il legame tra i Donnalisi. Quel che è certo è che non è la prima volta che Antonella Fiordelisi è in lizza per sbarcare in Honduras. Come raccontato in una recente intervista rilasciata a Chi la giovane doveva far parte dell’Isola dei Famosi nel 2019 ma poi ha preferito rinunciare.

“Nel 2019 mi avevano proposto l’Isola dei Famosi e mia mamma per la sua ansia mi disse di non andare e io mi sono fatta condizionare e ho rinunciato”, ha raccontato Antonella Fiordelisi, che potrebbe però recuperare il tempo perduto nell’edizione in partenza su Canale 5 lunedì 17 aprile.

In realtà il cast dell’Isola dei Famosi 2023 è stato chiuso da qualche settimana (vedi in basso i nomi dei nuovi naufraghi) ma Antonella Fiordelisi potrebbe entrare in corsa, come già accaduto in passato. Il programma guidato da Ilary Blasi finirà agli inizi di giugno ma se gli ascolti andranno bene potrebbe essere allungato fino alla fine del mese. Cosa deciderà di fare l’ex gieffina?

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 guidata da Ilary Blasi

Tv Blog ha svelato in anteprima il cast dell’Isola dei Famosi 2023. Tra i nuovi naufraghi figurano:

Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini

Marco Mazzoli

Paolo Noise

Marco Predolin

Christopher Leoni

ex Suor Cristina Scuccia

Fiore Argento (sorella di Asia)

Andrea Lo Cicero

Nathaly Caldonazzo

Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci)

Helena Prestes

Pamela Camassa

Corinne Clery

Claudia Motta

Gian Maria Sainato

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: le news dopo il GF Vip

Dopo la sua inaspettata eliminazione – dovuta in parte all’appello dei genitori che hanno pubblicamente chiesto ai fan di farla uscire dal GF Vip – Antonella Fiordelisi sta trascorrendo tutto il suo tempo insieme al nuovo fidanzato Edoardo Donnamaria.

La coppia si divide tra Milano, dove vive l’influencer, e Roma, dove lo speaker radiofonico è nato e cresciuto. I Donnalisi hanno trovato un’intesa perfetta fuori dal bunker di Cinecittà e, come spiegato ad Alfonso Signorini, trascorrono tutto il tempo insieme.

E i due sognano in grande: pensano ad una convivenza e a dei figli. Nonostante l’età – Antonella ha appena 25 anni – entrambi sono pronti a mettere su famiglia. Un po’ come accaduto a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che, grazie al Grande Fratello Vip 2022, ora sono in procinto di diventare genitori della piccola Celina.