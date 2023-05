Isola dei Famosi, strani eventi in Honduras! Spiazza l’ipotesi alieni

Ebbene sì, a L’Isola dei Famosi 2023 si parla anche di alieni! Ad avanzare l’ipotesi che gli ufo siano passati per il cielo dell’Honduras è Nathaly Caldonazzo. Alcuni naufraghi stanno lì fermi ad ascoltare con attenzione e ognuno di loro fa le sue considerazioni. In particolare, Corinne Clery non trattiene la sua preoccupazione. Il tutto ha inizio quando nella notte Nathaly Caldonazzo attira l’interesse dei suoi compagni d’avventura rivelando di aver notato degli strani eventi su Playa Tosta, da quando è tornata ufficialmente in gioco.

Va precisato, per chi si fosse perso la quinta puntata di lunedì scorso, che la Caldonazzo è riuscita a lasciare l’isola di Sant’Elena andando al televoto flash con Christopher. Quest’ultimo ha avuto la peggio ed è rimasto, quindi, un eliminato provvisorio. Non è da solo sull’isola di Sant’Elena. Infatti, è stato raggiunto da chi ha perso l’ultimo televoto, ovvero da Gian Maria. Nathaly è tornata pronta a creare un po’ di scompiglio su Playa Tosta. Sin da subito e anche in altri programmi televisivi, la naufraga ha dimostrato di poter regalare colpi di scena.

Questa volta la Caldonazzo a L’Isola dei Famosi racconta ai suoi compagni d’avventura che stava osservando il cielo. Improvvisamente sarebbe diventato tutto nero e sulla spiagga sarebbe comparsa una scritta di luce. “Non so cosa c’era scritto, è stato un secondo”, spiega Nathaly, attirando l’attenzione di Marco Mazzoli, Paolo Noise e Cristina Scuccia.

Intanto, mentre i tre cercano di capirci qualcosa, Corinne Clery appare sconcertata. Nel corso della diretta della quinta puntata, l’attrice francese è svenuta in diretta e anche nel daytime di oggi appare sconvolta. Ma per fortuna nessuno svenimento, solo tanta paura. Ad alimentare i timori ci pensa Paolo Noise, il quale racconta: “La sera della tempesta abbiamo visto delle luci strane. Si fermavano, si muovevano, era pieno”.

Racconti inediti, ma che finiscono lì. Infatti, il pubblico di Canale 5 appare diffidente di fronte a queste storie e per nulla convinto. C’è chi fa notare che potrebbero aver inventato tutto o semplicemente che la fame sta giocando brutti scherzi. Nel corso del daytime di ieri la produzione aveva proposto ai naufraghi di diminuire la loro razione di riso per permettere a Cristina e i Jalisse di scrivere una canzone.

Comprese la Scuccia e Alessandra, la maggior parte dei concorrenti non hanno voluto rinunciare alla razione e così la proposta non ha avuto esito positivo. Tra chi aveva accettato c’era Helena Prestes, che aveva spiazzato con una richiesta: poter cantare insieme a loro. Proposta, anche questa, rifiutata. Proprio la modella brasiliana a breve dovrebbe ricevere una sorpresa inaspettata, quella dell’amica Nikita Pelizon.

Nel frattempo, i naufraghi in gioco si confrontano tra loro. In particolare, Paolo Noise e Marco Mazzoli scoprono con piacere che Nathaly Caldonazzo si è ricreduta in meglio sul loro conto.