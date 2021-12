Isola dei Famosi, opinionista: staffetta Zorzi-Soleil, Mediaset in pressing

Sul futuro di Soleil Sorge in televisione dopo il Grande Fratello Vip 6, arriva un’interessante indiscrezione. Sembra che Mediaset stia pensando di portare la gieffina a ricoprire il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi 2022. Ormai è certo: il reality si rinnova con una nuova edizione, che andrà in onda il prossimo anno. A lanciare questa indiscrezione è Tommaso Martinelli, nella sua rubrica sul settimanale Vero. Il giornalista avanza l’ipotesi che l’ex corteggiatrice affiancherà Ilary Blasi!

“Mediaset sembra l’abbia scelta come opinionista de L’Isola dei Famosi 2022”, questo lo scoop lanciato da Martinelli. Sicuramente la notizia farà felici i suoi numerosi fan, ma non verrà accolta bene da quella grossa porzione di pubblico che vorrebbe vederla fuori dal GF Vip. Tra critiche e polemiche, Soleil è indubbiamente una dei protagonisti di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. E il suo percorso sul piccolo schermo sembra avvicinarsi a quello affrontato da Tommaso Zorzi diversi mesi fa.

Dopo aver conquistato la vittoria nella Casa di Cinecittà, l’Isola dei Famosi ha fatto di tutto pur di portarlo a sedere tra Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, come opinionista. Pare che Zorzi lascerà il suo posto proprio a Soleil! Per i telespettatori non c’è comunque paragone tra loro. Tommaso ha letteralmente conquistato la scorsa edizione del GF Vip, riuscendo a vincere contro il pubblico sostenitore di Dayane Mello.

Un percorso completamente diverso quello che sta facendo Soleil, criticata da molti e considerata un burattino. Proprio così: in molti sono convinti che il suo rapporto con Alex Belli sia il frutto di un piano preparato prima ancora che questa edizione prendesse inizio. Nonostante tutto, è inutile girarci intorno, Soleil è protagonista delle principali dinamiche della Casa più spiata d’Italia.

Viene considerata come il personaggio rivelazione di questa edizione, visto che in bene o in male, sul web non si fa altro che parlare di lei. Dunque, per potrebbe arrivare la grande opportunità di rivestire il ruolo di opinionista, al fianco di Ilary Blasi. Proprio di recente, Alfonso Signorini ha detto la sua sulla gieffina.

Il conduttore si è detto certo che la Sorge avrà un futuro roseo nel mondo della televisione. Ora non resta che attendere per scoprire se Soleil è stata presa davvero in considerazione per l’Isola dei Famosi 2022, come opinionista. Va sottolineato che in passato l’influence italo-americana prese parte a questo reality come concorrente.