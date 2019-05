Soleil Sorge si svela: i chili presi dopo l’Isola dei famosi

Soleil Sorge al Maurizio Costanzo Show si svela: i chili presi dopo l’Isola dei famosi

L’Isola dei famosi è sicuramente un reality complesso ed estremo, sopratutto per quelli che decidono di parteciparvi come concorrenti. Chi sceglie di partire per l’Honduras, ovviamente, sa benissimo che dovrà sopportare una serie di stenti. Tra tutte le privazioni, senza ombra di dubbio, la più grande è quella del cibo. Per questo motivo, finito il programma, una delle curiosità maggiori che i telespettatori hanno è sapere quanti chili i concorrenti hanno perso e in quanto tempo durante la loro permanenza sull’Isola. All’Isola dei famosi è dimagrita molto anche Soleil Sorge che, stasera, al Maurizio Costanzo Show ha confessato di essersi comunque ripresa da questo punto di vista.

Soleil Sorge confessa: “Ho preso 12 chili da quando sono uscita dall’Isola”

L’ago della bilancia di Soleil Sorge è salito da quando è tornata dall’Honduras. “Ho preso 12 chili da quando sono uscita dall’Isola”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al Maurizio Costanzo Show. Mentre si divertiva a giocare con il fidanzato Jeremias Rodriguez e i comici Pio e Amedeo (anche loro ospiti in studio), Soleil si è lasciata sfuggire questa piccola curiosità sul suo conto. C’è da dire, però, che la Sorge a l’Isola dei famosi è veramente dimagrita tanto e che, a fronte di tutti questi chili presi, adesso è semplicemente ritornata al suo peso forma.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge fanno sul serio: presentazioni in famiglia dopo l’Isola dei famosi

Tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez le cose non potrebbero andare meglio. Dopo l’Isola dei famosi i due non si sono più separati ed hanno giù conosciuto le rispettive famiglie. Anche Belen e Cecilia, dopo le titubante iniziali, si sono ricreduti su Soleil e alla nuova fidanzata del fratello, alla fine, hanno aperto le porte della loro casa trattandola come una persona di famiglia.