Belen e Cecilia bocciano Soleil? La confessione a Verissimo

Cosa pensano Belen e Cecilia Rodriguez di Soleil Sorge

Soleil Sorge ha fatto breccia nel cuore di Jeremias Rodriguez ma non ancora in quello di Belen e Cecilia. Nel corso dell’intervista a Verissimo l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha ammesso che alle sue sorelle non piace l’italo-americana. “Cosa pensano le tue sorelle di Soleil?”, ha chiesto Silvia Toffanin. “Alle mie sorelle non piace mai nessuno”, ha ribadito per ben due volte l’argentino con il sorriso sulle labbra. Sarà così per sempre o la situazione cambierà dopo la fine del reality show? Per il momento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha conquistato Veronica Cozzani, la madre dei fratelli Rodriguez. L’italo-argentina ha condiviso su Instagram più di un messaggio in favore di Soleil, da settimane leader incontrastato in Honduras.

Le parole di Cecilia Rodriguez su Soleil Sorge

“Sono una sorella molto gelosa. Parliamo quando torni a casa Jere, sia con te che con Soleil”, ha dichiarato qualche tempo fa Cecilia Rodriguez. Nessun commento è ancora arrivato pubblicamente da parte di Belen Rodriguez. La soubrette è molto impegnata sul lavoro (dopo Sanremo Young è tornata a Colorado con Paolo Ruffini) e con il presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino.

Jeremias Rodriguez su Soleil: “Innamorato è un parolone”

Intanto Jeremias, nell’intervista rilasciata a Verissimo, ha chiarito che non è ancora innamorato di Soleil. “Mi ha aiutato molto mentre ero lì anche perché quando sono partito non stavo benissimo. Ho apprezzato il fatto che si è fatta vedere per quello che è. Mi sono trovato bene, poi il resto lo vedremo. Mi piace tanto, ma ‘innamorato’ è un parolone”, ha puntualizzato.