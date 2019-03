Cecilia Rodriguez all’Isola: messaggio a Jeremias e avvertimento a Soleil

By

Isola dei Famosi, arriva Cecilia Rodriguez: avvertimento a Jeremias e Soleil

Ospite della nuova diretta dell’Isola dei Famosi la bellissima Cecilia Rodriguez. L’argentina è arrivata in studio da Alessia Marcuzzi per supportare suo fratello Jeremias. Finito la scorsa settimana al televoto contro Marina La Rosa e Luca Vismara, il giovane alla fine è stato eliminato e ha lasciato la Palapa. Gli autori del reality-show hanno deciso di fare un piccolo regalo alla coppia appena nata. Il Rodriguez e Soleil Sorge sono stati invitati a raggiungere il Covo. Entrambi hanno parlato di ciò che è nato tra di loro e alla fine è intervenuta anche la bellissima Chechu. La sorella del concorrente, nonché anche lei ex naufraga, ha tranquillizzato suo fratello.

Jeremias Rodriguez eliminato all’Isola: le parole di Cecilia e Soleil

La bella Rodriguez ha avuto delle dolcissime parole nei confronti di Jeremias e allo stesso tempo ha avvertito Soleil, la sua possibile nuova cognata. “Hola gordo! Come stai? Vediamo che stai bene. Io sono veramente contenta di te. A casa siamo fieri di te, non perché stai all’Isola, ma sempre. Ti ho trovato sempre forte, bene!” In riferimento alle battute di Alda D’eusanio su un presunto loro rapporto fisico, l’argentina ha avvertito la Sorge. “Sono una sorella molto gelosa. Parliamo quando torni a casa Jere, sia con te che con Soleil. Gordo stai tranquillo. La tua Isola l’hai fatta.” Intanto, dopo le parole di Chechu, sono arrivate anche quelle dei diretti interessati.

Soleil e Jeremias insieme anche dopo l’Isola? Le parole di lui

Jeremias ha confermato di aver trovato in Soleil una persona che è riuscita a darle un qualcosa che non credeva potesse ritrovare così in fretta. La Sorge ha invece svelato che a mancarle di più sarà la presenza stessa dell’argentino. Nonostante ciò, Rodriguez ha fatto capire che è pronto ad aspettarla a braccia aperte quando tornerà a casa anche lei!