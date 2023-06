Isola dei Famosi: Lo Cicero in lacrime, veleni su Playa Fantasma

A L’Isola dei Famosi 2023 si riaccendono le tensioni, ma è tempo anche delle lacrime. Il daytime di oggi prende inizio con Alessandra Drusian che riceve un incarico da parte della produzione. La cantante dei Jalisse ha il compito di fare delle domande ai suoi compagni d’avventura e decidere chi è il più sincero tra loro. La sua decisione non viene svelata oggi, in quanto il daytime si conclude prima ancora che vengano fatte le domande a tutti i naufraghi, a causa di un forte litigio.

Si inizia da Luca, a cui Alessandra chiede chi vorrebbe vedere vincitore di questa edizione, oltre se stesso. “Andrea, perché mi ha dato tanto”, risponde il giovane naufrago. Vetrone, che durante l’ottava puntata si è rasato per ricevere buon cibo per tutti, assicura che lo sportivo gli ha insegnato molto, aiutandolo ad affrontare al meglio questa avventura. Proprio a Lo Cicero, la cantante dei Jalisse fa la prossima domanda. Sente di essere stato finora un naufrago perfetto?

È a questo punto che Lo Cicero a L’Isola dei Famosi scoppia a piangere. Lo sportivo fa uscire fuori la parte più dolce, arrivando al cuore di tutti. Innanzitutto, spiega di non essere stato un naufrago perfetto. Bensì, crede di essere stato sempre onesto. Si svela così sul lato emotivo, ricordando chi a casa lo sta aspettando:

“A livello emotivo è difficile stare qua da papà con tua moglie incinta e sapere che c’è una grande donna che sta distante e che non sai come sta”

Queste le parole pronunciate da Andrea Lo Cicero tra le lacrime. Alessandra Drusian si alza subito per abbracciarlo, in quanto sa bene cosa sta provando. La cantante è una mamma e in più in questi giorni sta affrontando la distanza da suo marito Fabio Ricci. Non sa ancora che quest’ultimo è, intanto, tornato a casa dopo aver perso al televoto flash contro Nathaly Caldonazzo, tra le polemiche.

Tocca a Helena Prestes rispondere alla sua domanda. A lei viene chiesto di esporsi su qualcuno e così inizia a parlare di Pamela Camassa, la prima finalista. La modella brasiliana crede che la sua compagna d’avventura non riesca proprio a sopportare la sua presenza. Pensa che Pamela abbia tanta pazienza proprio per questo e, inoltre, precisa di averla beccata parlare male di lei.

La Camassa non se ne resta in silenzio e spiega di non aver apprezzato la “troppa esuberanza” di Helena. Sin dall’inizio le ha dato l’idea di quella che vuole per forza apparire e aggiunge di averla sentita dire di essere felice del suo ritorno nel gruppo solo per il cibo. Come si poteva prevedere, Helena perde le staffe a L’Isola dei Famosi.

A sostenere Pamela ci pensa Gian Maria Sainato. Quest’ultimo si lascia andare a una serie di accuse nei confronti di Helena, con cui dà inizio a uno scontro tra urla e feroci attacchi:

“Gliele diciamo ad Andrea le offese che hai detto? Ovvero che ha una pancia di me**a? E e cose private non le dici? Siete organizzati con Carlo lo sanno tutti. Non prendere per il cu*o il pubblico italiano. Tu l’hai detto che è finto. Avevi detto che avevi sognato il tuo ex. Mi hai detto che hai i paparazzi sotto casa e chi sei? Kim Kardashian?!”

Per quanto riguarda Carlo Motta, che lunedì scorso ha fatto una sorpresa a Helena dandole un anello di fidanzamento direttamente in Honduras, ha cercato di smentire i racconti di Marco Mazzoli e Gian Maria. I due, nel corso della puntata, avevano appunto accusato i due di fingere sulla loro relazione. Subito dopo la diretta, lo stesso Carlo ha condiviso le sue prove sulla love story con Helena.