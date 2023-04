Ilary Blasi dà inizio a L’Isola dei Famosi 2023. Una nuova edizione che parte col botto per la conduttrice e con grandi cambiamenti. Infatti, questa è la prima volta che sta al timone del reality show da quando ha annunciato la rottura con Francesco Totti. E la maggior parte dei telespettatori nei primi minuti della diretta hanno seriamente pensato che Ilary avrebbe parlato pubblicamente del divorzio. Invece no, la padrona di casa riserva al pubblico di Canale 5 un colpo di scena.

Innanzitutto, Ilary sceglie per questa prima puntata un look in bianco e nero. Ma questa volta non sono i gioielli o l’outfit ad attirare l’attenzione, bensì i suoi capelli. Blasi si presenta in diretta con un look tutto nuovo, il solito biondo, ma con la frangetta e la capigliatura mossa. I telespettatori credono che si tratti di una parrucca e non sarebbe la prima volta che ne indossa una. Quando si trovava al timone del Grande Fratello Vip ha indossato varie parrucche, una diversa per ogni diretta.

Con questo look completamente nuovo, ecco che Ilary Blasi spiazza con un riferimento su Totti. “Effettivamente molte cose sono cambiate. Un uomo che avevo al mio fianco non c’è più…”, dichiara seria la conduttrice a L’Isola dei Famosi 2023. A questo punto, Ilary crea un po’ di suspense e tutti credono che stia per parlare della fine del suo matrimonio con il Pupone.

“Salutiamo Nicola Savino! Ma si sa uno se ne va c’è uno che arriva “, Blasi così spiazza il pubblico che sta aspettando di ricevere qualche annuncio. E invece come sempre Ilary riesce a sorprendere ironizzando sulla questione. Non solo, lancia una chiara frecciata, forse in riferimento alla sua nuova relazione con Bastian Muller e alla storia nata tra Totti e Noemi Bocchi.

▪️"Dall'ultima volta tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era accanto a me non c'è più.. sto parlando di NICOLA SAVINO!" ▪️"Ma si sa, per uno che va c'è sempre uno che arriva ????" BENTORNATA REGINA ???? #Isola pic.twitter.com/nPPul2NXQo — C.???? (@xsempresarai) April 17, 2023

Ospite a Verissimo nella puntata di domenica 16 aprile, Blasi ha evitato di parlare della separazione con Totti. Silvia Toffanin ha subito precisato che non avrebbero parlato della questione, almeno per ora. Ed ecco che Ilary evita di parlarne pubblicamente anche stasera, lasciando la sua vita privata dietro le quinte, come è giusto che sia.

Nicola Savino effettivamente non è tra gli opinionisti di questa edizione. Vladimir Luxuria ha trovato un nuovo compagno in studio, Enrico Papi. Ilary si dice felice di accogliere il conduttore nel reality show e saluta l’altra sua opinionista: “Non ha bisogno di presentazioni, è la mia roccia!”.

Inizia così la nuova edizione de L’Isola, con Alvin ancora una volta nel ruolo di inviato speciale in Honduras. Quest’ultimo arriva sull’isola a bordo di una moto d’acqua, iniziando anche lui alla grande questa prima puntata.