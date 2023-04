Chi si aspettava un’intervista roboante di Ilary Blasi a Verissimo è rimasto a bocca asciutta. La conduttrice non ha detto una sola parola su Francesco Totti, con il quale è stata ed è tuttora protagonista di una separazione ultrà burrascosa. Pronti via e subito si è capito che la conduttrice romana non era in vena di parlare di questioni serie. “Sono venuta in incognito perché sono timida, sto bene grazie”, ha esordito, dopo essersi presentata in studio dall’amica Silvia Toffanin con degli occhiali da sole. “Ok, ora li tolgo, fine della pantomima”, ha chiosato. Dopodiché ha preso parola la padrona di casa spiegando senza fronzoli che non ci sarebbe stata alcuna domanda riferita a Totti, nonostante la curiosità del pubblico sulla vicenda.

“Non possiamo far finta di nulla, sai che da casa tutti si aspettano che io faccia domande sulla tua separazione, ma non è il momento giusto e quindi non ne parleremo. Ne parleremo più avanti”. Così la Toffanin ha tagliato corto sul caso separazione Totti-Ilary. La Blasi l’ha ringraziata: “Grazie per rispettare i miei tempi”. Insomma, l’ex Letterina capitolina ha lasciato intendere che prima o poi, come già fatto dal marito tramite un’incendiaria intervista al Corriere della Sera, parlerà pubblicamente del matrimonio naufrago. Il punto è che non ha intenzione di farlo ora.

Il perché non è difficile da intuire: con l’ex marito è in corso una vicenda giudiziaria spinosa. Meglio tacere per ora e lasciare che le questioni legali facciano il proprio corso. Poi si vedrà. Inoltre Ilary è scaltra ed è ben conscia che oggi, rivelare fatti scomodi del proprio matrimonio, non farebbe altro che esporla in modo mediatico massiccio e non positivo. Qualsiasi cosa direbbe, innescherebbe polemiche. Il silenzio è d’oro, recita un proverbio che la Blasi, saggiamente, ha scelto di seguire pedissequamente.

Inutile nascondere che c’è stata una certa delusione da parte del pubblico che si aspettava che nel corso dell’ospitata la Blasi dicesse qualcosina su Totti. Invece, tutte le discussioni sul tema sono state rimandate a data da destinarsi. Per quel che invece riguarda i suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, uomo d’affari tedesco con cui si frequenta da mesi, ha riservato una battuta geniale che è stata tutta un programma.

“Sono contenta che hai voltato pagina, grazie a Ilary Blasi”, il congedo della Toffanin a fine intervista. La Blasi ha colto la palla al balzo per menzionare per la prima volta a livello pubblico il nuovo compagno. “Bastian così”, ha chiosato. “Non ci credo”, lo stupore della padrona di casa di Verissimo, rimasta basita dalla battuta della collega che è scoppiata a ridere.

In tutto ciò Ilary si appresta a tornare da protagonista in tv a partire da lunedì 17 aprile, quando riprenderà tra le mani il timone de L’Isola dei Famosi 2023. A Verissimo Alvin, inviato del reality e amico della Blasi, ha spedito un videomessaggio spassosissimo prendendo in giro la conduttrice. “Avrei voluto essere in studio oggi, ma purtroppo c’era Ilaria Blasi e quindi meglio di no”, ha scandito per prendere in giro l’amica che ha commentato ridendo così: “È un cretino”.

In studio, al fianco di Ilary, si è poi seduta Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina. “La mia scelta di fare L’Isola è un puro atto di incoscienza, prendo questa esperienza per affrontare le mie paure”, ha spiegato l’ex ecclesiastica che ha ribadito che non indosserà il bikini optando per dei pantaloncini.