Tutto pronto per L’Isola dei Famosi 2023, in partenza su Canale Cinque lunedì 17 aprile. Attesissima Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina, che ha abbandonato la tonaca decidendo di vivere una seconda vita totalmente differente dalla prima. La notizia dell’abbandono all’ordine ecclesiastico ha destato parecchio interesse e la tv non si è lasciata sfuggire l’occasione di fungere da cassa di risonanza della vicenda. Così ecco che prima la giovanotta è sbarcata a Verissimo e poi è stata arruolata dal reality dei naufraghi.

Intervistata dal Corriere della Sera, Cristina ha spiegato che la decisione di partecipare al programma condotto da Ilary Blasi non l’ha presa a cuor leggero. Alla fine, su spinta anche di sua madre, ha scelto di tuffarsi in una nuova avventura sul piccolo schermo. E che avventura:

“Ci ho messo molto tempo, avevo paura. Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace. Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi. Poi mia madre mi ha aiutata, ricordandomi che potrei essere in ogni contesto, ma io rimango sempre io, con i miei valori. Anche le suore dicevano: non bisogna fare ma essere”.

Cristina Scuccia, dal velo al costume (ma niente bikini)

Dal velo al costume il passo non è mica da poco. In un Paese ‘bacchettone’ come l’Italia, poi, ci saranno sicuramente parecchie persone che avranno da ridire. Sulla questione costume a due pezzi, però, l’ex suora frena: non ci sarà alcun bikini da indossare: “Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità”.

Si parla tanto di rispetto per il proprio corpo e soprattutto di prendere decisioni che non tengano conto del pensiero arretrato altrui. Non è un controsenso rinunciare al bikini per paura di “urtare le sensibilità”? “Sì, infatti ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io”. Amen!

Quando le è stato chiesto che cosa non sopporti in generale, ha replicato: “Non amo l’invadenza. Sono una persona riservata”. Verrebbe da dire che una persona riservata non va all’Isola dei Famosi, reality show che, come è noto, oltre a mettere a dura prova i naufraghi, ne sviscera anche gli aspetti privati. “Sì, se ti esponi vai incontro anche a quello. Ma c’è modo e modo, ecco”, la chiosa della Scuccia. Ri-amen!

Nelle scorse edizioni, quando la fame ha iniziato a farsi sentire e quando hanno cominciato a crearsi fazioni e antipatie, si sono viste furibonde litigate. “Spero di non litigare ma di fare da collante. Poi ho anche io i miei difetti”, ha spiegato Cristina.

Cristina Scuccia si professa single, smentite le indiscrezioni sul fidanzato

Capitolo amore: di recente sono uscite delle indiscrezioni che la vogliono fidanzata. La cantante ha smentito tali voci: “Per ora non sto considerando questo aspetto per niente. Per accogliere qualcuno devi essere ben centrato. Poi l’amore è imprevedibile: non sai mai dove si nasconde”.

Tornando all’Isola dei Famosi, che cosa spera di trasmettere? Ha un messaggio da veicolare? “Vorrei che mi si vedesse umana. Come suor Cristina venivo percepita un po’ distante: ora vorrei scoprissero una persona. C’è chi mi giudica senza sapere, ma vengo da un percorso di dolore. L’ingresso in istituto religioso era stato naturale, l’uscita, invece, devastante. Non convincerò tutti, ma sarò me stessa. Se tramite la mia storia anche una sola persona troverà il coraggio per cambiare la sua vita, ne sarà valsa la pena“.

Sanremo 2024 è il sogno nel cassetto

Oltre alla tv c’è sempre la sua più grande passione, ossia la musica. Potrebbe essere il suo futuro? “Me lo auguro. Amo trasferire messaggi importanti con quella. La felicità è una direzione è il mio ultimo singolo”. Magari Amadeus ci fa un pensierino per il Festival di Sanremo 2024: “È il sogno di ogni cantante. Che dire, metto tutto nella mani della provvidenza”.