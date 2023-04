Cristina Scuccia, la fu Suor Cristina, è stata arruolata nel cast de L’Isola dei Famosi 2023. Dopo che a Verissimo, poche settimane fa, ha raccontato a gran sorpresa di aver abbandonato la tonaca, è pronta a rituffarsi in tv. Stavolta non per cantare, come a The Voice, talent che le diede notorietà, ma per fiondarsi in Honduras e fare vita da naufraga, Poco prima dell’inizio del programma Mediaset (L’Isola aprirà i battenti lunedì 17 aprile in prime time su Canale Cinque) è emersa un’indiscrezione assai curiosa circa la vita privata della donna: nonostante si sia professata single, potrebbe essere fidanzata. Questo almeno è ciò che ha segnalato una “talpa” all’esperta di gossip Deianira Marzano.

“Cristina, l’ex suora, è fidanzata, in paese lo sappiamo in molti, sono curiosa se dirà la verità visto che si proclama single”. Questa la segnalazione arrivata a Deianira Marzano e firmata da una presunta compaesana della Scuccia. Dunque? Come stanno davvero le cose? Ammesso e non concesso che lo spiffero gossipparo sia vero, perché Cristina lo ha tenuto nascosto? Sempre dando per buono che la voce sia fondata, può darsi che l’ex suora abbia voluto proteggere la propria privacy, evitando di dire della frequentazione.

Quel che è certo è che se c’è davvero un lui, qualcosa emergerà a L’Isola dei Famosi. Ok il gioco, ok le dinamiche del reality, ma, come è arcinoto, un programma come quello condotto da Ilary Blasi si alimenta anche con ampie dosi di gossip e retroscena privati relativi ai naufraghi. Ecco perché è assai probabile che nel corso dell’avventura televisiva emergeranno risvolti alquanto interessanti sull’ex suora che, ai nastri di partenza, proprio alla luce della sua scelta di lasciare l’ordine religioso, è la concorrente che più di tutti ha i riflettori puntati addosso.

Isola dei Famosi 2023 scalda i motori, il cast completo

Inizialmente i naufraghi saranno 16. Questo il cast ufficiale che allieterà il pubblico fedele a L’Isola dei Famosi: