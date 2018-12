Ilary Blasi: La parrucca al Gf Vip? Ecco come ha reagito Totti all’idea

Ilary Blasi si racconta: ecco qual è stata la reazione di Totti quando gli ha detto della parrucca al Gf Vip

Tra le novità indiscusse dell’edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip una menzione a parte, senza dubbio, meritano le parrucche di Ilary Blasi. La conduttrice di Canale 5, proponendo al pubblico in studio e a quello da casa look e stili diversi ogni settimana, ha decisamente attirato l’attenzione su di sé. Vedere che tipo di taglio, colore o piega Ilary avrebbe sfoggiato di volta in volta – e in ogni puntata – era quasi diventato il passatempo preferito dei telespettatori del Gf Vip (che puntualmente correvano a commentare tutto sui social). La Blasi, in un’intervista rilasciata a Gente, ha raccontato oggi che – tra tutti – Totti è stato uno dei primi a cui ha parlato dell’idea della parrucca al Gf Vip. La reazione di Francesco? Non ha per niente stupito la moglie.

Ilary Blasi si racconta: Francesco Totti? “Ha capito con chi ha a che fare… sa che sono matta”

Ilary Blasi con suoi look stravaganti ha sempre stupito le persone che la circondano e che, anche con molta ammirazione, la seguono. Quando la Blasi ha raccontato però al marito l’idea di voler stravolgere la sua immagine al Gf Vip indossando delle parrucche l’unico a non meravigliarsi della cosa, come da lei svelato a Gente, pare essere stato proprio lui. Francesco? “Non si è scomposto neanche un po’, dopo 17 anni insieme ha capito con chi ha a che fare” ha dichiarato Ilary. “Sa che sono un po’ matta, estrosa, mai convenzionale. Mi ha vista con i capelli lunghi, corti, lisci, mossi, con la francia, platino” ha poi aggiunto la stessa “Non si stupisce più”.

Ilary Blasi, nel 2019 un sogno: andare ad assistere i malati a Lourdes

Ilary Blasi, per il 2019, pare che sia intenzionata a realizzare un suo sogno preciso. “Mi piacerebbe un’esperienza a Lourdes. Accompagnare i malati, la gente che va in pellegrinaggio, che è una cosa che sogno di fare da anni” ha affermato la conduttrice Mediaset. “Ho avuto tanto dalla vita, non lo dimentico” ha poi concluso “Penso che sia giusto e bello dedicarsi anche a chi ha bisogno”.