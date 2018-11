Ilary Blasi con parrucca mora al GF Vip: la reazione del pubblico

Grande Fratello Vip, Ilary Blasi mora: il pubblico approva la parrucca

In questa terza edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha lasciato tutti a bocca aperta. La conduttrice di Canale 5 ha deciso di stupire il pubblico del reality-show indossando delle meravigliose parrucche. Dopo essere stati abituati a vederla con i capelli lunghi per moltissimi anni, la moglie di Francesco Totti ha deciso di mostrarsi con una lunghezza decisamente più corta del solito. In ogni diretta, la Blasi si è presentata in studio con vari tipi di biondo platino e vari tipi di tagli di capelli. Questa sera, 8 Novembre 2018, la donna ha invece sorpreso tutti con un caschetto moro. La diretta interessata ha chiarito da Silvia Toffanin a Verissimo che per il momento non ha alcuna intenzione di toccare i suoi capelli.

Ilary Blasi con la parrucca mora: sorpresa al Grande Fratello Vip

Inutile dire che vedere Ilary mora è stato un vero colpo per tutti noi telespettatori. La conduttrice non si era mai mostrata con un colore diverso dal biondo. In ogni caso, la maggior parte del pubblico ha apprezzato. Sul web sono arrivati innumerevoli commenti positivi. Per le persone a casa, la Blasi è sempre bellissima. Sono davvero innumerevoli le approvazioni apparse sui social. Ovviamente, c’è sempre qualcuno che critica. Alcune persone hanno infatti dichiarato di preferirla più chiara. In ogni caso, ricordiamo che si tratta solo di una parrucca e che, dopo la diretta, lady Totti tornerà a sfoggiare i suoi lunghi capelli biondi.

GF Vip, Ilary Blasi e le parrucche: i segreti della conduttrice

In una recentissima intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi ha rivelato di aver scelto di indossare delle parrucche per due precisissimi motivi. La donna voleva in qualche modo fare un omaggio a sua nonna, una vera amante delle parrucche. Ma soprattutto, la Blasi ha voluto anche portare in Italia un’abitudine che sul piccolo schermo americano va molto in voga da diversi anni.