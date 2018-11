Ilary Blasi: il possibile ritorno a Sanremo e le curiosità sul GF Vip

Ilary Blasi si svela: lavorare al Grande Fratello Vip e il sogno di Sanremo

Ilary Blasi svela a Tv Sorrisi e Canzoni alcuni particolari dettagli del lavoro svolto al Grande fratello Vip e non solo. La conduttrice di Canale 5 è infatti tornata a parlare anche della sua vita privata di moglie e mamma di ben tre figli. Ad oggi, la donna ammette di essere felice, anche se è convinta che lo sarebbe stata anche nel caso in cui lei avesse fatto la fruttivendola e suo marito il benzinaio. Nonostante ciò, la Blasi dichiara di non voler essere ipocrita e per questo riconosce il fatto che la loro situazione economica aiuta moltissimo. Tornando al reality-show di Canale 5, Ilary ha ammesso di essere sempre al corrente di ciò che avviene in diretta. Nel corso della puntata, il copione cambia di continuo e lei cerca di prendere tutto con spontaneità, come fosse una semplice spettatrice.

Ilary Blasi tra lavoro e figli: la vita da mamma dopo il GF Vip

Nonostante il GF Vip sia ormai cucito intorno alla Blasi, la diretta interessata rivela di essere consapevole che a volte gli abiti iniziano a stare stretti o semplicemente passano di moda. Per questo, la conduttrice sa che prima o poi sarà destinata a lasciare le redini del programma di Canale 5. In ogni caso, per lei condurre il reality-show è un momento di relax se messo a confronto con la sua vita di mamma. Badare a tre figli di diverse età è impegnativo e lei cerca di farlo al meglio, anche se le nonne aiutano moltissimo. Quest’anno, la moglie di Totti ha stupito il pubblico indossando delle parrucche a caschetto. A quanto pare, la donna ha voluto portare in tv una tendenza che va molto di moda sul piccolo schermo americano e che in Italia ancora non arrivava.

Ilary Blasi ricorda l’esperienza a Sanremo

L’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni si è poi conclusa con una inaspettata dichiarazione sul Festival di Sanremo. La conduttrice ha infatti parlato della possibilità di tornare sul palco dell’Ariston, dove è già stata nel 2006. “È un viaggio a sé che è sempre bello ripetere. Un abito di quelli eleganti, neri, lunghi, che custodisci nell’armadio: un abito untouchable, intoccabile.”