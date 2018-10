Ilary Blasi a Verissimo: “Non ho tagliato i capelli, indosso una parrucca”

Ilary Blasi parrucca al Grande Fratello Vip: non ha i capelli corti

Dopo settimane di dibattito in tv e sui social network, Ilary Blasi ha finalmente svelato a Verissimo la verità sui suoi capelli corti. Che non sono stati davvero tagliati: si tratta infatti di una parrucca. Una scelta fatta per cambiare look in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. “In America si usano molto le parrucche per cambiare aspetto senza rovinare i capelli. Anche mia nonna negli anni Cinquanta lo faceva. Mi piaceva questa idea e ho deciso di indossare pure io una parrucca”, ha spiegato la moglie di Francesco Totti. Da sempre la romana è una delle conduttrici più criticate per via delle sue acconciature e dei suoi outfit ma Ilary non bada molto ai commenti negativi delle persone che seguono i suoi programmi. “Sono molto aperta alle critiche, in fondo faccio spettacolo. Per questo la scelta di giocare con i capelli, con il look, sono tutte cose che fanno parte di questo mondo. Criticare fa parte dello spettacolo. Ben vengano anche le critiche, chi sta sul divano vuole vedere qualcosa di diverso”, ha spiegato la Blasi all’amica Silvia Toffanin.

L’intervista di Ilary Blasi a Verissimo

Oltre a parlare della sua nuova immagine, Ilary Blasi ha ribadito a Verissimo che non se la sente di giudicare l’ingresso di Lory Del Santo nella Casa del Grande Fratello Vip. “Ognuno reagisce al dolore a modo suo”, ha puntualizzato la donna che, come ogni anno, sta seguendo con interesse i protagonisti del reality show. Ilary, come ammesso in più di un’occasione, è sempre stata una grande fan della trasmissione e non si è mai persa un’edizione della versione Nip.

Ilary Blasi: nessun quarto figlio

Sulla vita privata Ilary Blasi ha fatto sapere che non intende avere un altro figlio. Nonostante il desiderio di Totti di una famiglia allargata – con cinque bambini – la Blasi resta della sua idea: “Tre figli è un buon compromesso”.