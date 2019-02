Isola dei Famosi: due naufraghi si ritirano, un eliminato e nuovi nominati

Isola dei Famosi, cosa è successo domenica 3 febbraio 2019: chi si è ritirato, chi è stato eliminato e chi sono i nuovi nominati

È successo davvero di tutto nella terza puntata dell’Isola dei Famosi, quella andata in onda domenica 3 febbraio. Due naufraghi si sono ritirati. Il primo è stato John Vitale, il concorrente di Saranno Isolani, che non ha retto alla pressione per la polemica nata dopo gli insulti a Barbara d’Urso. Il personal trainer è stato seguito da Francesca Cipriani che, rientrata in gioco con il ruolo di polena, ha preferito tornare in Italia. La Pupa non è riuscita a sopportare il peso della vita in Honduras, fatta di stenti e privazioni.

Demetra Hampton è stata eliminata dall’Isola dei Famosi

Demetra Hampton ha invece lasciato l’Isola dei Famosi per volere del pubblico. L’americana è stata la più nominata dagli altri concorrenti ed è finita al televoto con Grecia Colmenares, nominata lo scorso giovedì dal leader Paolo Brosio. Il televoto lampo ha decretato la sconfitta di Demetra, che non è riuscita a conoscere meglio i due nuovi naufraghi di questa edizione: Stefano Bettarini e Jo Squillo. Intanto Marco Maddaloni è riuscito a battere Aaron Nielsen nella prova del fuoco ed è diventato il nuovo leader del gruppo. Il judoka ha portato con sé sull’isola dei pirati: Aaron, Youma, Paolo Brosio, Kaspar Capparoni e Ghezzal.

Chi è stato nominato all’Isola dei Famosi: la scelta di Maddaloni

Per quanto riguarda le nomination, il più votato del gruppo è stato Yuri, il ragazzo di Saranno Isolani. Hanno ricevuto tre nomination a testa Sarah Altobello e Grecia Colmenares (che è stata attaccata durante la diretta da Alda D’Eusanio). Il leader Marco Maddaloni non ha salvato nessuno e ha lasciato al televoto quanto emerso dalle varie votazioni. Dunque i nuovi nominati sono Yuri, Grecia e Sarah: chi la spunterà? La quarta puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda domenica 10 febbraio su Canale 5.