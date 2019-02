John Vitale abbandona l’Isola dei Famosi, il motivo: “Ho capito la lezione”

John Vitale lascia l’Isola dei Famosi dopo il caso legato a Barbara D’Urso

John Vitale non diventerà un naufrago ufficiale dell’Isola dei Famosi, poiché ha scelto di abbandonare il gioco ancora prima del televoto che lo vedeva scontrarsi con Yuri Rimbaldi. Quest’ultimo ha avuto così l’opportunità di entrare a far parte ufficialmente nel cast senza dover affrontare il televoto. Al contrario di Giorgia Venturini e Alice Fabbrica. In questo caso, la fortunata è la prima. Nel frattempo, Alessia Marcuzzi, nel corso di questa terza puntata annuncia che John ha scelto di ritirarsi dal gioco, ma prima ha girato un confessionale in cui spiega le sue motivazioni. In quest’ultima settimana, è stato protagonista di un vero e proprio caso. Durante la scorsa puntata, Alessia informava John che alcuni suoi post del passato, in cui parlava di Barbara D’Urso, su Facebook. Il finalista di Saranno Isolani è stato accusato di aver insultato duramente la nota conduttrice, utilizzando termini troppo forti. La Marcuzzi si era subito mostrata furiosa per l’accaduto, tanto da fargli una vera e propria romanzina. A distanza di poco tempo, John ha scelto di lasciare il programma.

John Vitale spiega i motivi che l’hanno portato a prendere questa importante scelta

John avrà ora l’opportunità di rispondere liberamente alle accuse. Sembra, però, che la scelta di tornare a casa non sia dipesa proprio da quanto accaduto in questi giorni. Infatti, lui stesso, in un video afferma di voler lasciare l’Isola per tornare dai suoi cari. “Non è un abbandono, bensì un traguardo. A casa ho lasciato persone che hanno più bisogno di me, più di quanto io abbia bisogno di stare qui”, rivela John nel confessionale. Non solo, il finalista di Saranno Isolani ammette che le parole di Alessia, più che ferito, l’hanno aiutato a riflettere. Quanto accaduto gli è servito a crescere e ora è pronto a lasciare questa esperienza alle spalle, per tornare a casa dai suoi cari.

John Vitale abbondona l’Isola e spera di poter incontrare Barbara D’Urso

“Ho capito la lezione, chiedo ancora scusa. Spero di avere ancora l’occasione di poterle fare di persona“, confessa John prima di lasciare definitivamente il reality. Vitale spera, dunque, di poter incontrare Barbara D’Urso, per avere la possibilità di farle le scuse di persona e risolvere così questo caso.