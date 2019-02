Francesca Cipriani decide di lasciare l’Isola: “Marina La Rosa è una strega”

Francesca Cipriani abbandona l’Isola dei Famosi, ma prima se la prende con Marina La Rosa

Francesca Cipriani lascia definitivamente l’Isola dei Famosi 2019. Alessia Marcuzzi sceglie di darle questa possibilità, dopo averla vista più volte in lacrime questa settimana. La showgirl italiana aveva già preso parte alla scorsa edizione del noto reality, durante la quale si era lasciata spesso andare a lunghi pianti a causa della fame e della stanchezza. Infatti, Francesca non riesce a sopportare la dura vita dell’Isola e, per tale motivo, ha più volte pensato di lasciare sin da subito questa seconda esperienza in Honduras. Alda D’Eusanio e Alba Parietti cercano ora di convincere la Cipriani a continuare il suo percorso all’interno del programma. Ma ecco che a interromperle ci pensa Alessia, sicura che Francesca non riesca ad affrontare questa seconda esperienza in Honduras. La showgirl, a questo punto, annuncia di voler lasciare il reality e di voler tornare a casa. Gli altri naufraghi sono tristi nel vederla abbandonare così presto il programma. Ricordiamo che Francesca era entrata a far parte del cast durante la seconda puntata, andata in onda lo scorso giovedì.

Francesca Cipriani decide di lasciare l’Isola: Alessia Marcuzzi comprende le sue motivazioni

Importante la scelta presa dalla Cipriani in diretta. Dopo John Vitale, anche la simpatica showgirl lascia definitivamente il gioco. Questa settimana ha nuovamente sofferto a causa della fame, tanto che non è riuscita a trattenere le lacrime. Ma non solo, la naufraga è stanca di sentirsi accusata dai suoi compagni di avventura, i quali notano come lei non voglia mai applicarsi nei vari lavori sull’isola. Pertanto, Alessia la lascia libera di scegliere se tornare a casa oppure no. “E’ passato troppo poco tempo: non posso dare niente di più a questa Isola” rivela Francesca alla Marcuzzi. La polena poi continua: “Otto mesi fa ero qui e non riesco a andare avanti, devo farmi da parte e lasciare andare avanti altre persone”. La showgirl ascolta anche il parere che, in questa settimana, hanno dato gli altri naufraghi. A Francesca non piace per nulla il discorso fatto da Marina La Rosa. Quest’ultima non riusciva a comprendere come la Cipriani avesse scelto di tornare sull’Isola consapevole del fatto che avrebbe sofferto, visto quanto ha vissuto la scorsa edizione.

Francesca Cipriani lascia l’Isola e prima saluta tutti gli altri naufraghi, tranne Marina La Rosa

Le parole di Marina colpiscono Francesca. La Cipriani se la prende duramente con la naufraga, definendola addirittura “una strega”. La showgirl non apprezza per nulla il modo di fare dell’ex gieffina, che però sembra non essere infastidita da questa reazione. Francesca annuncia a tutti gli altri naufraghi la sua decisione e lascia così il reality: “Mi dispiace per tutti tranne che per Marina. Grazie a tutti, è stata un’avventura breve ma intensa.”