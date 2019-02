Grecia Colmenares, strategia svelata all’Isola? Alda senza freni, interviene Alba

Isola 2019, Grecia Colmenares sta recitando? Accuse nella terza puntata

All’Isola dei famosi 2019 Alda D’Eusanio non guarda in faccia a nessuno e lo ha dimostrato anche in questa terza puntata del 3 febbraio. L’opinionista infatti non ha risparmiato Grecia Colmenares dalle sue critiche e sembra essere convinta che abbia una strategia chiara in mente. Tutto è nato dal un filmato che ha mostrato questa settimana di Grecia e che l’ha fatta emergere come una concorrente che “si sta facendo un’Isola tutta sua”, come ha più o meno detto Alessia Marcuzzi prima di lanciare l’RVM; in questo video si vede Grecia divertirsi e parlare spesso con Marco Maddaloni che questa settimana si è lamentato con i concorrenti del fatto che non si stessero sforzando tutti al massimo con la macchina del riso. Marco sembra aver notato le attenzioni di Grecia e dopo averla preso un po’ in giro ha ammesso che gli ricorda sua madre.

Le parole di Alda contro Grecia: “Più furba di tutte”

“Grecia – queste le parole del concorrente – mi ricorda mia madre, è molto bambolina. Anche mia madre è molto bambolina. Lei – ha poi aggiunto facendo notare le particolari attenzioni che la concorrente gli riserva – sa solo il mio nome”. Alda sin da prima del lancio del filmato aveva mostrato un certo disappunto nei confronti della concorrente, e il filmato in effetti è stato solo il pretesto per svelare quella che secondo lei è la sua strategia: “Io la trovo molto attrice – queste alcune delle parole del discorso della D’Eusanio –, è la più furba di tutte. Fa la parte della donnina e invece fr*ga tutti quanti. Mi sembra così”.

Grecia e Demetra in nomination: la strategia non ha funzionato

A rispondere ad Alda è stata poi Alba Parietti che invece ritiene che Grecia sia proprio così: “Secondo me è loca“. E non è finita qui: Alba si è detta convinta che “è saltato fuori il complesso edipico di Marco… C’è qualcosa che lo attrae”. Cosa succederà? Chissà. Sappiamo però che l’opinione di Alba non ha convinto per niente Alda che invece ha ribadito che Grecia ha studiato bene tutto. Secondo lei insomma l’avvicinamento a Marco dipende dal fatto che l’attrice ha capito che è un tipo protettivo e che questo potrebbe aiutarla con le nomination. Al momento comunque, se così fosse, la strategia non sarebbe andata a buon fine, visto che è stata proprio Grecia a finire al televoto con Demetra Hampton che questa volta ha assunto un atteggiamento del tutto diverso da quello che ci aveva sorpreso qualche tempo fa. Voi da che parte state? Alda o Alba?