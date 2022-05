Isola dei Famosi: Blind ancora out, anche Guendalina finisce in infermeria

All’Isola dei Famosi tutto può succedere e, in questa nuova edizione, ci sono di continuo problemi che portano i naufraghi a dover richiedere il consulto medico. È il caso di Blind, che ormai da diverso tempo si trova in infermeria. Non solo, ora anche Guendalina Tavassi sta effettuando alcuni accertamenti medici. Questo è ciò che è stato possibile comprendere nel corso del daytime di questo pomeriggio, mercoledì 11 maggio 2022. La striscia quotidiana è iniziata proprio con questa rivelazione: Blind e Guendalina sono assenti “per accertamenti medici”.

Mentre sul rapper si ha qualche notizia del suo stato di salute, per quanto riguarda la Tavassi la sua assenza è inaspettata. Infatti, alcuni fan che hanno notato il tutto si stanno preoccupando. Non ci sono notizie su come sta Guendalina in Honduras. Quello che è certo è il fatto che è stato richiesto l’intervento dei medici. Bisognerà ora attendere per scoprire cosa sta accadendo alla Tavassi e perché si è recata in infermeria. Intanto, qualche naufrago ha da ridere su ciò che avviene all’Isola.

In particolare, il daytime ha mostrato Roger Balduino mentre ha una discussione con Marco Cucolo. Nel frattempo, su Playa Sgamada Fabrizia Santarelli esprime la sua opinione su MariaLaura De Vitis, parlando con Estefania Bernal. Le due si confrontano sulla propensione dell’ex di Paolo Brosio di avviare una specie di conoscenza con Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro.

Estefania non ha avuto modo di assistere all’avvicinamento tra i due, in quanto quando sono approdate le tre nuove concorrenti in Honduras lei già si trovava su Playa Sgamada. Tenendo conto delle perplessità di Fabrizia, la modella ammette che non riuscirebbe mai a stare a fianco a una persona che non le piace. Le due naufraghe danno così per scontato che MariaLaura non sia davvero interessata ad Alessandro.

La De Vitis avrebbe messo in scena il tutto per conquistare il favore del pubblico e attirare l’attenzione. D’altronde, sembra che alcune confessioni fatte a Fabrizia non combacerebbero con la sua voglia di conoscere Alessandro. Intanto, qualcun altro tenta di iniziare una nuova love story. Si tratta di un’altra new entry, ovvero Mercedesz Henger.

Mentre MariaLaura e Fabrizia hanno espresso il loro interesse per il figlio di Carmen Di Pietro, lei si è come dichiarata per Edoardo Tavassi. Qualcuno ha tentato di smascherarla, facendo presente che in realtà è fidanzata. La notizia, però, non ha poi trovato fondamento, attraverso una smentita a Pomeriggio Cinque.

Dove sta la verità? In tutti i casi bisognerà attendere per scoprirlo. Quest’anno le coppie non stanno di certo raccogliendo il consenso del pubblico, basta pensare a Roger ed Estefania, i quali non hanno pienamente convinto con la loro storia.