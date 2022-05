Isola 2022: l’ora di Mercedesz Henger, 2 nuove naufraghe cercano il flirt

La figlia della modella ungherese sta ufficialmente per entrare in gioco a partire da stasera, 6 maggio: ecco le anticipazioni

Arriva sulle pagine online di Fanpage la conferma che i fan dell’Isola dei Famosi attendevano ormai da tempo. A partire dalla puntata di stasera, 6 maggio, Mercedesz Henger entrerà ufficialmente a far parte del cast dei naufraghi di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi.

Mercedesz Henger avrebbe dovuto sbarcare sull’isola ormai già diversi giorni fa . Purtroppo, la concorrente si è trovata costretta a rimanere in Italia ancora per un po’ alla luce degli ultimi eventi che hanno sconvolto la sua famiglia. Proprio pochi giorni fa, infatti, la madre Eva Henger si è ritrovata suo malgrado coinvolta in un terribile incidente stradale con il marito, Massimiliano Caroletti. Lo scontro frontale con un’altra automobile avvenuto in Ungheria ha portato la madre di Mercedesz ad un ricovero d’urgenza che ha costretto Mercedesz, com’è ovvio, a rimanere “vigile” rispetto alla situazione ancora per un po’.

Come sapranno i fan della trasmissione di Canale 5, questa non è certo la prima volta che Mercedesz arriva in Honduras. La figlia di Eva Henger era stata una delle protagoniste dell’edizione 2016 dell’Isola e si era resa protagonista di una clamorosa apnea che aveva fatto “prendere un colpo” all’allora conduttrice, Alessia Marcuzzi.

L’entrata in Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi 2022 non è l’unica anticipazione sulla puntata di stasera a nostra disposizione. Questa sera, infatti, arriveranno a Cayo Cochinos altre due concorrenti, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli.

La prima è nota per essere stata la fidanzata di Paolo Brosio e protagonista di un pellegrinaggio a Medjugorie seguito da Le Iene. La seconda invece è famosa per il suo ruolo di Bona Sorte nella trasmissione Avanti un altro di Paolo Bonolis. Sulla carta, dunque, entrambe le concorrenti sembrano essere state scelte apposta per creare le condizioni giuste per un flirt.

L’arrivo in Palapa di due bellissime ragazze potrebbe infatti costituire l’occasione d’oro per due single dell’Isola. Da un lato c’è Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina. Dall’altro c’è Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro (sempre che l’inflessibile madre approvi l’eventuale relazione, beninteso!). L’appuntamento con la trasmissione è come sempre fissato in diretta su Canale 5 a partire dalle 21:10 circa.