Isola 2022: Marialaura De Vitis nuova naufraga. Il messaggio dell’ex Brosio

La modella 24enne, fresca di vittoria a La Pupa e il Secchione Show, sta per sbarcare in Honduras. Ecco cosa le ha detto l’ex

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 4 maggio 2022 Barbara d’Urso ha fatto un annuncio importante. La conduttrice del talk show ha invitato la sua pupilla Marialaura De Vitis, fresca della vittoria a La Pupa e il Secchione Show nella puntata finale andata in onda ieri 3 maggio 2022. L’ex fidanzata di Paolo Brosio era collegata a distanza dallo studio in quanto si trova in Honduras. La d’Urso ha infatti confermato le voci che vedono la 24enne come prossima naufraga de L’Isola dei Famosi 16. La modella originaria di Reggio Emilia, interpellata dalla padrona di casa, ha anche parlato dell’attuale rapporto tra lei e il celebre ex Paolo Brosio.

Marialaura De Vitis è una nuova concorrente della 16esima edizione de L’Isola Dei Famosi. L’annuncio ufficiale, nonostante il nome della modella era stato accostato al reality show da tempo, è stato fatto a Pomeriggio 5 da un’entusiasta Barbara d’Urso che sembra stravedere per quella che ha addirittura chiamato la sua “creatura”. “Con grande orgoglio devo dire che per l’ennesima volta una d’Urso-creatura sta per essere una protagonista de L’Isola dei Famosi. Sei in Honduras, brava Maria Laura. E quindi ti hanno vista, ti hanno presa e ti hanno mandata lì i nostri amici di Mediaset”, queste le parole della conduttrice.

La De Vitis passa così da un reality all’altro, subito dopo essersi aggiudicata la vittoria de La Pupa e il Secchione Show in qualità di pupa facendo coppia con il secchione Edoardo Baietti. La 24enne è subito volata in Honduras in attesa di prendere parte al programma condotto da Ilary Blasi.

A proposito della vittoria a La Pupa e il Secchione Show Marialaura si è sbilanciata, interrogata dalla d’Urso, a proposito della reazione del suo ex Paolo Brosio. A quanto pare tra i due, che sono stati legati nonostante una differenza d’età di 42 anni, c’è comunque un buon rapporto. La De Vitis ha spiegato che il conduttore e giornalista 65enne ha chiamato alla sua ex e le ha fatto i complimenti. Niente attriti quindi tra i due ex, che hanno annunciato di aver rotto nel maggio del 2021. Poi, nel febbraio 2022, le malelingue hanno parlato di una possibile relazione tra la 24enne e Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani.

In ogni caso la d’Urso ha fatto tutta una serie di raccomandazioni di rito alla sua beniamina Marialaura in vista del suo ingresso nel reality: “Non farmi fare brutte figure e non litigare con nessuno”. La De Vitis sembra però essere pronta a dare spettacolo: “Questo non te lo posso permettere!”, ha risposto. Resta da vedere come la modella si inserirà all’interno delle dinamiche ormai ben oliate tra i naufraghi in Honduras.