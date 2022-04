Isola dei Famosi 2022 decima puntata: eliminato, nominati, svolta inattesa

Stasera è tornato in onda l’Isola dei Famosi 2022 con la decima puntata. Ilary Blasi ha iniziato l’appuntamento con gli scontri nati in Honduras. In particolare, Blind e Roger si sono scontrati con i due fratelli Tavassi e Nicolas Vaporidis a causa di un disguido con i cocchi. Si è riaperta la questione sulla prova leader di lunedì scorso, vinta da Licia Nunez. Quest’ultima in settimana è stata accusata da Estefania e Alessandro di aver trionfato solo grazie a loro. Stasera l’attrice ha confermato di aver chiesto ai suoi due compagni di vincere la prova, poiché per lei sarebbe stato importante vincere la prova leader per il suo percorso.

Nonostante il caso si sia concluso con l’ammissione di Licia Nunez, il pubblico non ha creduto al fatto che Estefania abbia voluto dare l’immunità e il ruolo di leader alla sua compagna. La puntata è andata avanti con il risultato del televoto, ha dovuto abbandonare La Palapa Marco Senise con il 10% dei voti (Nick 46%, Ilona 26%, Roger ed Estefania 18%). Subito dopo, Ilary Blasi ha permesso a Beatriz (ex fidanzata di Roger) ed Etefania Bernal di avere un confronto a distanza. Il tutto si è concluso con un’inaspettata proposta della conduttrice per la prima.

Successivamente, è stato dedicato un momento delicato a Ilona Staller, che ha ripercorso alcune fasi difficili della sua vita. Questa puntata è stata caratterizzata da una seconda eliminazione ne La Palapa. Le due tribù Cucaracha e Tiburon si sono sfidate in una prova, che ha portato alla sconfitta la prima. Tutti i componenti del gruppo sono finiti al televoto flash. La puntata è andata avanti con un gioco che ha visto protagonisti Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, che ha potuto mangiare qualche polpetta.

La puntata è andata avanti con una discussione tra Nicolas Vaporidis e Licia Nunez. L’attore ha accusato Ilona Staller di non avere alcuna voglia di aiutare il gruppo con i vari compiti. Crede che potrebbe almeno fare qualcosa che non sia per lei troppo stancante, come cucinare il riso. Licia ha prontamente difeso l’amica, ma Nicolas è rimasto comunque fermo nella sua posizione. È arrivato il momento di scoprire il secondo eliminato della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2022.

Va precisato che chi ha perso a questo televoto flash, come Marco Senise, ha la possibilità di proseguire la sua esperienza in Honduras su Playa Sgamada. Ha lasciato Playa Palapa Lory Del Santo con il 6% (Nicolas 24%, Edoardo 23%, Guendalina 20%, Carmen 16%, Nick 11%). Sia lei che Senise hanno scelto di dare il ‘Bacio di Giuda’ a Ilona. Con un comunicato, Ilary Blasi ha annunciato un importante cambiamento per entrambe le tribù. Inizialmente, tutti i naufraghi hanno buttato la propria bandana nel braciere. Dopo di che, la conduttrice ha letto la decisione della produzione.

“Lo spirito dell’Isola ha deciso che è arrivato un momento di svolta per ognuno di voi. […] Le tribù Tiburon e Cucaracha non ci sono più, giocherete l’uno contro l’altro. Estefania e Roger la vostra coppia non esiste più”

Subito dopo, con una votazione, ogni naufrago ha scelto a chi dare la possibilità di diventare leader. A ricevere più voti sono stati Nicolas (Carmen, Nick, Nicolas, Guendalina ed Edoardo) e Roger (Blind, Ilona, Estefania e Laura), Laura (Marco e Alessandro). I due hanno dovuto scegliere chi portare con loro tra chi ha avuto il pari merito, ovvero Nick e Alessandro. Laura ha, invece, ceduto il suo posto a Blind. A eseguire la prova leader sono stati Nicolas, Roger, Alessandro e Blind. A vincere è stato il rapper e non sono mancate le polemiche.

Su Playa Sgamada Gustavo Jeremias e Clemente Russo sono stati protagonisti di un nuovo televoto flash. Il padre di Belen ha chiesto al pubblico di farlo tornare a casa e Vladimir Luxuria, già consapevole che l’argentino non sarebbe andato forte al televoto, gli ha consigliato di non preoccuparsi. “Raggiungerà suo figlio Jeremias e tutto il resto della famiglia”, ha affermato a gran voce Vladimir. E in effetti è stato proprio Gustavo l’eliminato di stasera.

Sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Ilona ed Edoardo.

Licia ha nominato Nicolas;

Guendalina ha nominato Roger;

Edoardo ha nominato Roger;

Estefania ha nominato Licia;

Laura ha nominato Ilona;

Alessandro ha nominato Ilona;

Nick ha nominato Estefania;

Nicolas ha nominato Licia;

Marco ha nominato Nicolas;

Ilona ha nominato Nicolas;

Roger ha nominato Licia;

Carmen ha nominato Ilona;

Blind come leader ha nominato Edoardo.

Nel corso della decima puntata, Roger ha ricevuto una sorpresa da parte del figlio, ovvero un disegno e un messaggio. Il modello non ha trattenuto le lacrime per la felicità. Invece, Nicolas Vaporidis ha avuto modo di rivelare ciò che prova per la persona che da qualche mese sta al suo fianco, senza però svelare la sua identità.