Isola 2022, colpaccio Blasi: Beatriz vola in Honduras. E Savino: “Str..a!”

Nuovo confronto all’Isola dei Famosi 2022 tra Estefania Bernal e Beatriz. Ilary Blasi approfitta della situazione per fare una proposta allettante alla seconda. Quest’ultima si è presentata durante la scorsa puntata come l’ex fidanzata di Roger Balduino. In studio si è detta convinta del fatto che il modello stia mentendo. A detta sua, prima di approdare in Honduras, il naufrago le avrebbe promesso che sarebbe tornato da lei. Roger ha smentito, con il sostegno di Estefania, la quale non è apparsa per nulla preoccupata.

Infatti, la coppia in questi giorni sembra non aver subito alcun colpo basso dopo il primo intervento dell’ex di lui. Stasera Ilary Blasi permette a Beatriz di parlare con Estefania, che dalla Palapa si mostra poco favorevole a questo confronto. La naufraga è sicura che non ci sia bisogno di alcun chiarimento, visto che tutto questo per lei rappresenta solo il passato di Roger. La Bernal resta ferma nella sua posizione e ribadisce che era già a conoscenza di questa ex fidanzata che avrebbe potuto approfittare della situazione per presentarsi di fronte alle telecamere.

“Io sapevo tutto. Io non l’avrei fatto. Lei può are quello che vuole, però un po’ di amore proprio ci vuole. Io per lei, dico di andare avanti. Ognuno fa le sue scelte”

Beatriz in questa puntata dell’Isola dei Famosi 2022 appare agguerrita. “Primo punto mi chiama Beatriz e non Beatrice”, inizia così il confronto a distanza. Accusa Estefania di parlare di argomenti che non conosce. Assicura poi di sentirsi ferita dal comportamento di Roger. “Complimenti, sei bellissima, ma secondo me ti manca la sorellanza (vorrebbe dire solidarietà femminile)”, dichiara. Ma la Bernal vuole fidarsi delle parole di Roger, che vedrebbe la ragazza come una persona che ha fatto parte del suo passato. E Beatriz non si ferma.

“No, non ha raccontato tutta la verità. Ma buona fortuna, che posso dire. Prima di parire stavamo insieme, non era una cosa finita. Buona fortuna, se ti fidi di lui che lo conosci da 3 settimane…”

Estefania non perde il controllo, anzi si mostra sicura del suo rapporto con Roger, che le ha assicurato che tra loro è finita. Finisce così il confronto e la Bernal torna a sedere al suo posto, a fianco a Roger. “Ma veramente è ancora là?”, chiede divertita la modella argentina. “E sarà lì fino alla fine”, risponde a sua volta Balduino. Ma non è così, Beatriz non se ne starà in studio, anzi.

Ilary Blasi fa il suo colpaccio e lancia la proposta. Chiede inizialmente a Beatriz: “Sei sicura che se ti dovesse rivedere sceglierebbe te?”. La ragazza si dice certa di questo e così la conduttrice le chiede se sia disposta a partire per l’Honduras, così da poter parlare faccia a faccia con Roger! Ebbene, come si poteva immaginare, Beatriz accetta.

“Raggiungerai l’Honduras a breve e vedremo cosa succede”, anticipa la padrona di casa. Nicola Savino commenta divertito questa mossa della Blasi. “Ma sei str…a”, esclama l’opinionista rivolgendosi alla conduttrice. “No, sono giusta. Mi sembra giusto un confronto”, fa invece notare con ironia Ilary.

Il pubblico a casa commenta con euforia la scelta della produzione di far approdare Beatriz in Honduras. Al momento, Roger non sta raccogliendo troppi consensi insieme a Estefania. Pertanto, la maggior parte del pubblico si dice contento del fatto che arriverà la sua ex fidanzata per un confronto faccia a faccia.

Qualcun altro fa notare: “Sarà Delia 2.0?”, ricordando la soap con Delia Duran e Alex Belli al GF Vip 6. Intanto, Savino conquista ancora i telespettatori. Insieme a Vladimir Luxuria, l’opinionista sta appassionando il pubblico di Canale 5 con i suoi interventi.