Isola dei Famosi 2022 nona puntata: eliminati, nominati, abbandoni

La nona puntata de l’Isola dei Famosi 2022 di lunedì 18 aprile 2022 si è aperta con accesi scontri tra le due tribù neo formate, Tiburón e Cucaracha. I fratelli Tavassi, Guendalina e Edoardo, appartenenti alla tribù Cucaracha, si sono scagliati aspramente contro Jeremias Rodriguez, appartenente all’altra squadra. Il motivo? I due hanno accusato il fratello di Belen e Cecilia di atteggiarsi come fosse superiore rispetto ai compagni.

Isola 2022, i Tavassi contro Jeremias Rodriguez

In particolare i fratelli hanno criticato l’atteggiamento di Roger, Estefania e Blind in quanto, secondo loro, non si espongono abbastanza contro l’aggressività di Jeremias per via della sua appartenenza ad una famiglia importante. “Hanno paura del cognome”, ha ribadito Edoardo. Roger, dal canto suo, ha negato tutto ciò, dicendo che non è vero in quanto ha mandato Jeremias in nomination in precedenza.

Dopo questi momenti concitati Ilary ha chiamato Jeremias in zona nomination per dedicare un momento a lui e alla sua avventura all’Isola 2022. Dopo aver mandato una clip, il 33enne è scoppiato in lacrime cercando di difendersi dagli attacchi dicendo di essere umano. Jeremias ha spiegato che il suo lato aggressivo è praticamente uno scudo verso gli altri.

Dopo questo momento ampiamente criticato sul web è stato il momento della prova ricompensa, vinta dai Tiburón, e dell’ennesima lite tra Guendalina e Estefania. In seguito si è discusso a proposito delle nomination, con Luxuria che ha lodato Nick per non mettersi d’accordo con nessuno. Purtroppo però l’opinionista è stata smentita dal cantante stesso, che ha spiegato di aver fatto proprio il contrario. “Mi ritiro ciò che ho detto”, ha subito replicato.

Isola 2022, la seconda sfida e la prova leader

Successivamente è giunto il momento tanto atteso dell’eliminazione dalla Playa Palapa di uno tra i due concorrenti in nomination: Jeremias e Estefania in coppia con Roger. Il fratello di Belen è stato il concorrente meno votato costretto così a spostarsi in Playa Sgamada. Rodriguez ha deciso, prima di spostarsi, di dare il bacio del nemico a Guendalina, che così avrà un voto nelle nomination della puntata. Queste le percentuali del televoto: Jeremias 31%, Estefania e Roger 69%.

Su Playa Sgamada solo uno dei tre concorrenti tra Marco, Clemente e Gustavo è stato scelto dal pubblico per tornare sulla Palapa con Lory del Santo. Il preferito è stato, secondo il televoto, proprio il compagno della Del Santo, Marco Cucolo. Queste le percentuali del televoto: Marco 54%, Clemente 41% e Gustavo 5%.

La seconda sfida della nona puntata de L’Isola dei Famosi ha visto scontrarsi le due tribù in mezzo al fango per del caffè in moka. La squadra vincitrice è stata, ancora una volta, quella dei Tiburón. A questo punto c’è stato il ritorno trionfale in Playa Palapa di Marco e Lory. I Tiburón hanno deciso, interpellati da Ilary, di scegliere uno dei due per entrare a far parte della loro squadra. Il prescelto è stato Marco. Lory, così, è entrata nel team Cucaracha. La Blasi ha, scherzosamente, definito la del Santo uno “scarto”, suscitando l’ilarità di pubblico e concorrenti.

Uno dei momenti più divertenti della puntata è stato lo scherzo orchestrato dalla produzione ai danni di Guendalina Tavassi. Quest’ultima, come ha mostrato una clip, sente molto la mancanza del suo fidanzato, Federico Perna. La Blasi ha presentato una sorpresa ad una spaventatissima Guendalina dietro una tenda nella Tana dei Serpenti: un videomessaggio d’amore da parte del suo Federico.

È stato poi il turno della prova leader volta a decretare il capo di ogni squadra. I partecipanti sono stati scelti dai followers dello show sui social. Per la squadra Tiburón i prescelti sono stati Alessandro, Licia e Estefania, in coppia con Roger. Per i Cucaracha, invece, Guendalina, Nicolas e Edoardo. I vincitori di questa prova di resistenza sono stati, rispettivamente, Licia e Nicolas.

Isola, Jeremias abbandona: la decisione improvvisa

Nel momento in cui Jeremias ha fatto il suo arrivo in Playa Sgamada, accolto da suo padre Gustavo e da Clemente, è successo qualcosa di inaspettato. Il fratello di Belen ha infatti annunciato di voler abbandonare il gioco. “Mi manca la mia fidanzata, non ce la faccio più. Mi sono tolto l’ultimo peso, ho chiesto scusa a chi dovevo”, ha esclamato il 33enne. L’argentino ha rincarato la dose dicendo che, quello dei reality, è un mondo che non gli piace. Luxuria, a questo punto, non è riuscita a trattenersi. “Ma noi ti conosciamo per i reality!”, ha urlato. Ilary Blasi, dal canto suo, ha provato a far ragionare Jeremias. La conduttrice gli ha chiesto di passare anche solo una notte in più in Honduras per riflettere e aspettare prima di prendere una tale decisione drastica. Il naufrago non ha però voluto sentire ragioni, tra il vociare del pubblico incredulo.

In seguito la Blasi ha stuzzicato i due nuovi arrivati, Licia e Marco. La prima ha avuto una discussione con Blind, che ha definito “bulletto” e che ha accusato di approfittare della sua giovane età. Il secondo, invece, è stato incalzato da Roger che gli ha detto di stare al suo posto in quanto ultimo arrivato. Senise è stato anche criticato per essere pigro e non partecipare alle varie attività insieme agli altri naufraghi.

Isola dei Famosi, le nomination della nona puntata: chi è al televoto

Le nomination della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2022 sono state “doppie”. Ogni squadra ha fatto due nomination: una fatta dal leader, la seconda dagli altri. Ogni naufrago è stato chiamato a pescare un cocco che poteva essere bianco o nero. Nel primo caso ogni concorrente è stato costretto a fare una nomination segreta, nell’altro caso la nomination è stata palese. Roger ha fatto la sua nomination tra le lacrime perché oggi, 18 aprile, è il compleanno di suo figlio che compie 11 anni.

Alessandro ha nominato Ilona;

Roger e Estefania hanno nominato Ilona;

Blind ha nominato Ilona;

Laura ha nominato Ilona;

Ilona ha nominato Laura;

Marco ha nominato Ilona;

Carmen ha nominato Marco S.;

Guendalina ha nominato Marco S.;

Nick ha nominato Marco S.;

Lory ha nominato Edoardo;

Marco S. ha nominato Carmen;

Edoardo ha nominato Marco S.;

Licia ha nominato Roger e Estefania;

Nicolas ha nominato Nick.

Per i Tiburón sono andati così in nomination Ilona e la coppia Roger e Estefania. I Cucaracha, invece, Marco Senise e Nick. I nominati di stasera sono quindi Ilona, Roger e Estefania, Nick, Marco Senise.