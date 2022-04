Isola 2022, Edoardo Tavassi smonta Roger e Blind: pubblico in estasi

Queste prove leader all’Isola dei Famosi 2022 stanno generando polemiche. Al centro dell’attenzione finiscono stasera, venerdì 22 aprile 2022, sono Blind e Roger Balduino. A concludere il percorso da vincitore è il rapper, che ha battuto anche Nicolas Vaporidis e Alessandro. Ma a fine prova Vladimir Luxuria ha qualcosa da ridire. L’opinionista si dice subito certa del fatto che Roger abbia fatto sì che vincesse il suo amico Blind, non gareggiando correttamente. E il pubblico a casa appoggia in pieno l’opinione di Vladimir, convinti che il cantante non meriti di essere leader.

“A belli de casa! Blind ringrazia Roger che ti ha fatto vincere. L’abbiamo capito tutti, basta prenderci in giro, siete sgamati”, afferma a gran voce l’opinionista, rivolgendosi appunto ai due amici. A detta di moltissimi telespettatori, Roger avrebbe volontariamente regalato l’immunità a Blind, permettendogli di vincere la prova leader. Alvin, invece, fa notare che questa è una sfida abbastanza dura, “difficile da portare a termine”. L’inviato speciale precisa che basta un nano secondo di vantaggio per vincere. “A noi non è sembrato”, assicura.

Intanto, in studio Vladimir Luxuria resta ferma nella sua posizione e Ilary Blasi chiede a Roger di commentare. Il modello garantisce di non aver giocato a favore di Blind e fa presente che, quando è stato superato da lui, non poteva fare più niente. Nicola Savino tenta di capirci meglio e nota che Roger, in effetti, è abbastanza debole in quanto ha molta fame.

Questa settimana all’Isola dei Famosi lui ed Estefania hanno discusso con Licia Nunez, che in quanto leader ha deciso di non far mangiare a loro la pasta. “Ho lottato fino alla fine”, afferma con sicurezza Roger. Ma il pubblico a casa non gli crede e acclama Edoardo Tavassi, il quale interviene per dire la sua su richiesta di Ilary Blasi.

La conduttrice nota che il fratello di Guendalina sta storcendo un po’ il naso per quanto accaduto. Pertanto, gli chiede di rivelare apertamente ciò che pensa. Senza peli sulla lingua, Edoardo chiede agli italiani se hanno visto e se capiscono quando “uno dice ca…te”, aggiungendo “perché si vedeva”. Dallo studio arriva un forte applauso per lui.

Tavassi capisce così che il pubblico è d’accordo con lui. In effetti, sui social in tanti concordano con il pensiero del fratello di Guendalina. “Sei un roditore”, lo accusa Blind. “Lo senti che lo capiscono”, continua invece Edoardo, raccogliendo ancora applausi. “Edoardo hai paura, anche se non so il motivo”, dichiara invece Roger.

In questa sfida, secondo Edoardo, Balduino avrebbe vinto senza problemi contro Blind. I telespettatori sono certi che Tavassi non dovrebbe avere paura di nulla, visto che fuori è abbastanza amato. Al contrario, i due amici non stanno raccogliendo tanti consensi!

Non è la prima volta che scoppia un caso introno a una prova leader. In questi giorni, Licia Nunez è stata accusata di aver chiesto ad Alessandro ed Estefania di farle vincere la sfida lunedì scorso.