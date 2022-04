Isola dei Famosi, scoppia il caso Licia: prova leader falsata? Gravi accuse

Anche nella decima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ci saranno misteriosi casi da approfondire. Ilary Blasi e Alvin avranno ancora il loro bel da fare nel tentativo di portare a galla la verità. Stavolta però ci sono due concorrenti che confermano la stessa tesi, contro la diretta interessata che ha respinto tutte le accuse. Ma cosa è successo? Lo hanno mostrato nel daytime di oggi pomeriggio, su Canale 5. Lo spirito dell’Isola ha lanciato una sfida ai due leader delle tribù, Nicolas Vaporidis e Licia Nunez. I due hanno percorso un sentiero che li ha condotti davanti a due piatti e una ciotola di pasta. Hanno dovuto scegliere se mangiare un piatto intero da soli, uno ciascuno, o dividere la ciotola con gli altri naufraghi, escludendone però due.

Nicolas e Licia hanno scelto di dividere la ricompensa con le loro tribù, facendo anche i nomi di due da escludere. Nicolas ha scelto Marco Senise e Lory Del Santo, il primo perché arrivato per ultimo e l’altra perché ha sostenuto meno prove, quindi consumato meno energie su Playa Sgamada. Licia ha escluso per lo stesso motivo Marco Cucolo e poi ha scelto la coppia Estefania e Roger, che rappresentano un solo concorrente. Così facendo ha escluso due bocche al prezzo di una, ma la coppia non ha affatto gradito. Anzi, Estefania ha sbottato contro Licia Nunez!

La modella ha fatto anche esplodere il caso prova leader: Licia avrebbe chiesto di vincere. Questa è l’accusa lanciata da Estefania, che però la Nunez ha respinto con tutte le sue forze. Estefania si è lamentata proprio di questo: ha accolto la richiesta di Licia di vincere la prova leader, poi è stata prima nominata da lei e poi esclusa per la ricompensa. Per questo è esplosa contro di lei e c’è stato uno scontro, nel quale ha provato a inserirsi anche Alessandro, l’altro partecipante alla prova leader. Il giovane non ha avuto modo di parlare, Licia e Estefania hanno litigato e lui non è riuscito a prendere parola.

In confessionale, però, Alessandro ha confermato che Licia avrebbe chiesto di vincere. Queste le sue parole: “Confermo che Licia ha chiesto di essere leader e di mollare la presa”. L’attrice invece ha detto di aver solo manifestato il desiderio di vincere, non di averlo chiesto. Per questo in confessionale ha negato tutto: “Io penso di essermela conquistata questa leadership. Di quello che pensano loro non mi interessa”.